Öfkesi dinmedi... Musk'ın hedefinde yine o isim vardı: "Derhal kovulmalı"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre teknoloji milyarderi, X hesabından yaptığı paylaşımda Iger için "Derhal kovulmalı. Bob'un bu şirkete yaptıkları yüzünden Walt Disney mezarında takla atıyor" ifadelerini kullandı.

Musk'ın gönderisi, Facebook ve Instagram'da çocuk istismarı içeriklerinin engellenmediğine yönelik iddiaların ardından geldi.

ABD'nin New Mexico eyaletinde salı günü açılan davada, Meta'nın kullanıcıları bu içeriklere karşı koruyamadığı savunularak, "Facebook ve Instagram'ın, çocuk istismarcıları için pazar yeri haline gelmesine izin verdiği" öne sürüldü. Davada Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de yeterli önlemlerin alınmasını sağlayamadığı iddia edildi.

Musk, X'teki gönderisinde Disney'in bu platformlardan reklamlarını çekmemesini eleştirerek Iger için "Çocuk istismarı içeriklerinin yanında reklam vermenin havalı olduğunu düşünüyor" dedi.

Walt Disney ya da Iger, Musk'ın paylaşımıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Geçen hafta küfür etmişti

Teknoloji milyarderi, ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın (NYT) 29 Kasım'da düzenlediği DealBook Summit etkinliğinde de Twitter'dan reklamlarını çeken firmalara çıkışmıştı.

"Reklam vermeyin. Eğer bana reklam ve parayla şantaj yapacaksanız, gidin kendinizi b**erin" ifadelerini kullanan Musk, bunun ardından "Hey, Bob" diyerek X'ten reklamlarını çeken Iger'a da seslenmişti.

Öte yandan aynı söyleşide Musk, Yahudi düşmanlığı yaptığı gerekçesiyle tepki toplayan tweeti için de özür dilemişti. Elektrikli otomobil devi Tesla'nın CEO'su, paylaşımına dair "Platformda şimdiye dek yaptığım en aptalca şeylerden biriydi. Özür dilerim" demişti.