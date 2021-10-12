Ünlü milyarder Elon Musk, hissedarlarına önümüzdeki 40 yıl içinde Mars’ta Telsa fabrikaları kurmak istediğini belirterek, “Ölmeden önce bir tanesini görmek istiyorum” dedi.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Mars’ta kolonileşme planlarının yanına, Kızıl Gezegen’e araba imal etmeyi de ekledi.

Şirketin geçen hafta ABD’nin Teksas eyaletinin Austin kentinde düzenlenen hissedar toplantısında Musk, ‘Dünya dışında fabrika’ fikrinin yakın gelecekte gerçekleşmeyebileceğini, fakat bunun bir ihtimal olduğunu belirtti.

Fox Business’ta yer alan habere göre, hissedarlardan birinin, Tesla’nın ‘gezegen dışında’ araç üretmeye ne zaman başlayacağı yönündeki sorusuna yanıt veren Musk, “Tesla’nın ilk gezegen dışı fabrikasının yıllarca gerisindeyiz” dedi.

‘Ölmeden önce bir tanesini görmek isterim’

Musk, “Yani, ölmeden önce bir tanesini görmek isterim. Harika olur. Ben ölmeden önceki 40 yıl içinde kurabilsek harika olur” ifadelerini kullandı.

Halihazırda Tesla’nın dünya üzerinde; biri Kaliforniya-Fremont’ta, biri Nevada-Sparks’ta, biri New York-Buffalo’da ve diğer de Çin’in Şanghay kentinde olmak üzere 4 üretim tesis bulunuyor.

Ayrıca Almanya’nın başkenti Berlin’de ve Teksas eyaletinin Austin kentinde ‘Giga Texas’ olarak bilinen 2 tesis daha inşaat halinde.