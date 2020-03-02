Online pazar yerleri ile dünyaya açılın - Ekonomist

Online pazar yerleri ile dünyaya açılın
e-Ticarette önümüzdeki dönemde en önemli gündem kuşkusuz e-lhracat olacak. Bu kapsamda düzenleme ve proje geliştirme çalışmaları sektör oyuncuları tarafından yoğunlaşacak. Online pazar yerleri e-İhracat alanında 2020’de çıtayı yükseltmeyi hedefliyor. Bu anlamda online pazar yerleri Doğu Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, ABD’den Güney Amerika’ya kadar operasyonlarını genişletecek.
BURCU TUVAY
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Türkiye’de e-Ticaret pazarı 2014-2018 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 33 büyüme elde etti ve online e-ticaret işlemleri, TL bazında bir önceki yıla göre yüzde 42 büyüme gösterdi. TÜBİSAD’ın 2019 e-Ticaret raporuna göre online perakende Türkiye’de e-Ticaret alanındaki yüzde 35’lik payı ile 20,8 milyar TL’lik bir katkı sağlıyor.
Bu sayının oluşmasında online pazar yerlerinin katkısı ise yüzde 50 düzeyinde. Tüketici, online pazar yeri platformlarını benimsedi ve bu iş modeli, tedarikçilerin iyileştirme alanı haline geldi.
Birden çok satıcıyı tek bir çatı altında toplayarak alıcıyla buluşturan alışveriş siteleri olarak ifade edilen online pazar yerleri, aslında geleneksel alışverişteki pazaryeri kavramının e-Ticaretteki tam karşılığı denilebilir.
Satıcıların sanal mağazalar açarak ürünlerini ve tanıtımlarını koydukları bu alanlarda alıcılar da dünyanın hangi köşesinde olurlarsa olsunlar sadece birkaç tık ile istedikleri ürüne sahip olabiliyor. Sanal POS çözümleri üzerinden gerçekleştirilen ve 3D güvenli ödeme sistemleri ile denetlenen ödemelerle de alım-satım işlemi gerçekleştirilmiş oluyorlar.
HEPSİGLOBAL İLE DÜNYAYA AÇILDI
Türkiye ve bölgesinin (Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Rusya’yı kapsayan bölgede) lider e-Ticaret platformu olan Hepsiburada, milyonlarca müşteri, platformda yer alan 17 bini aşkın iş ortağı, yeni girişimciler ve çözüm ortaklarıyla büyük bir ekosistem oluşturuyor.
35’den fazla kategoride, 25 milyonu aşan ürün çeşitliliğiyle aylık 100 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yapan platformda yer alan 17 bini aşkın KOBİ, girişimci ve markaları ‘HepsiGlobal’ ile yurtdışı pazarlara açmaya başladı.
Ayrıca kendi coğrafyalarındaki en büyük pazar yerleri ile stratejik iş ortaklığı yaptıklarını söyleyen Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, öncelikli Körfez Bölgesi, Almanya, Fransa gibi Türklerin yaşadığı Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Rusya gibi ülkeler olmak üzere tüm dünyaya ihracat yapmaya başladıklarını ifade ediyor. Emirdağ, şöyle devam ediyor:
“Pazaryeri modelimiz ile girişimciler hiçbir maliyet ödemeden, Hepsiburada’nın tüm teknoloji altyapısından, pazarlama ve operasyon gücünden yararlanıyor, ürünlerini kolaylıkla müşterilere sunabiliyor.
Aynı zamanda, Hepsiburada Pazaryeri üyeleri; mağaza açmak için ayrı bir ücret ödemiyor, Hepsiburada’nın yaptığı tüm banka anlaşmalarından yararlanabiliyor ve Hepsiburada’nın avantajlı kargo fiyatlarını kullanarak maliyetlerini de azaltıyor.
Pazaryeri sayesinde Anadolu’nun en ücra noktasındaki işletmeler dahi Hepsiburada Pazaryeri’nde mağazalarını açarak tüm Türkiye’ye satış yapabiliyor.”
YEDEK PARÇA PAZAR YERİ
Doğuş Grubu çatısı altındaki Doğuş Teknoloji liderliğinde düzenlenen InvenDO Kurum İçi Girişimcilik Programı kapsamında, çalışanlar tarafından gönderilen 400’den fazla proje arasından seçilen Stokartı, 2019 başında Doğuş Grubu tarafından yatırım almaya hak kazandı.
Stokartı bu doğrultuda; ilk 10 ayda 11 ülkeye 460 bin dolarlık satış yaparak hedeflerini aştı Şirketlerin fazla stok ve varlıklarını yurtdışındaki alıcılarla buluşturan pazar yeri platformu Stokartı, bir ilke imza atarak yedek parça ihracatını dijitalleştiriyor.
Bu doğrultuda 17 milyar dolar büyüklüğündeki Ortadoğu yedek parça pazarından yüzde 3’lük pay elde etmeyi hedefleyen Stokartı, ayrıca yeni yatırım turuna hazırlanıyor.
YÜZDE 90’I SATIŞLARINI ARTIRIYOR
“Türkiye’de KOBİ’lerin E-Ticarete Yaklaşımları” araştırmasının sonuçlarına göre, e-Ticarete entegre olan KOBİ’lerin yüzde 90’ı satışlarını artırıyor. Satışlardaki ortalama artış oranı ise yüzde 30 oluyor.
KOBİ’ler, e-Ticaret sayesinde ürünlerini Türkiye’nin tüm illerine ulaştırabiliyor, çok daha fazla müşteriye erişiyor ve 7/24 satış yapabiliyor.
Üstelik bir e-Ticaret platformu üzerinden e-Ticarete girmenin başlangıç maliyeti de ortalama 3 bin 500 TL. Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu ise henüz e-Ticarete dâhil olmayan KOBİ’lerin bu fırsatlarla ilgili farkındalık sahibi olmadığı. KOBİ’lerin yüzde 70’i önümüzdeki bir yıl içinde e-Ticarete girmeyi düşünmediğini ifade ediliyor.
190 ÜLKEYE ULAŞTI
100 bin satıcı ve 28 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan, saniyede bir ürün satışı gerçekleşen online pazar yeri GittiGidiyor, bünyesinde listelenen 15 milyon ürün her an kullanıcılarla buluşuyor. Bunun yanında GittiGidiyor’da listelediği ürünleri eBay üzerinden dünyaya satan 100’ün üzerinde satıcı bulunuyor ve bu satıcıların yurtdışına açık olarak listelenen 25 bini aşkın ürünü mevcut.
2018’den bu yana yerli ürünleri eBay üzerinden 190 ülkede 183 milyon kullanıcıyla buluşturan GittiGidiyor, ayrıca Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği Google Reklam Paketi’yle satıcıların daha fazla potansiyel kullanıcıyla buluşmalarına ve satışlarını artırmalarına destek oluyor.
GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, akıllı bir yapıdan hizmet almak isteyen kullanıcılar için yapay zekâ ve büyük verinin doğru kullanımına önem verdiklerini söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Kullanıcıların arama çubuğuna ‘yaşlı telefonu’ gibi aslında ürünü tanıma anlamında net olmayan anahtar kelimeler yazdığında bile biz onların hangi model ürünleri aradığını anlayabiliyor ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
Sadece klasik perakendecilerin değil, e-Ticarette faaliyetleri olan tüm markaların GittiGidiyor’da mağaza açmasını sağlayarak onların da işlerini büyütmelerine katkıda bulunuyoruz. Tüm bunların yanında markalarımıza ve KOBİ’lerimize onları geleceğe taşıyacağına inandığımız e-İhracat alanında fırsatlar sunuyoruz.”
YAPAY ZEKAYA YATIRIM YAPACAK
sahibinden.com, 5 milyondan fazla ilanı ile aylık 375,8 milyon ziyaret ve 12 milyar sayfa görüntülenmesine ulaştı. iOs ve Android uygulamalarının toplamına bakıldığında Türkiye’de aktif kullanıcı sayısıyla 6’ncı sırada yer alıyor.
sahibinden.com’da ticari kaydı bulunan bir firmaya sahip her girişimci, ürün ve hizmetlerini geniş bir kitleye ulaştırmak için mağaza açmakla işe başlıyor. Tek bir panel üzerinden ilanlarını kolayca yönetebilen girişimciler, ayda 47 milyonun üzerinde kullanıcının ziyaret ettiği sahibinden. com’un teknoloji altyapısı ile pazarlama ve operasyon gücünü arkasına alıyor.
sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, bir dizi teknoloji tabanlı ürünü ihraç etmek için de çalışmalar sürdürdüklerini belirtiyor. “Fotoğraftan Araç Tanıma” özelliğini hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan, “Oto360 platformunu hizmete sunduk.
Bu platformla otomobil alım-satım sürecinde kullanıcıların ihtiyaç duydukları servisleri tek bir platform altında toplayarak tek tıkla kolayca ulaşmalarına ve işlerini hızlı bir şekilde yapabilmelerine olanak sağladık” diyor.
Emlak360 platformuyla da, emlak alım-satım veya kiralama sürecinde emlak endeksi, ekspertiz, kredi teklifleri ile alım/satım/kiralama rehberi gibi ihtiyaç duyulacak servisler bir araya getirildi.
Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde, kullanıcı deneyimini daha da ileriyi taşıma adına, önceliğimiz teknolojiye ve yapay zekâya dayalı yenilikçi ürünleri geliştirmek adına yatırmalarımıza devam edeceğiz” diye konuşuyor.
PAZAR YERLERİNİN SUNDUĞU ÜÇ AVANTAJ
- Bir şirket için bir pazar yeri ile e-Ticarete başlamak, kendi e-Ticaret sitesini açıp satış yapmaya başlamasından çok daha kolay.
- Pazar yerleri özellikle KOBİ’lerin ve geleneksel perakendecilerin e-ticarete başlarken lojistik, dağıtım, dijital pazarlama, içerik gibi alanlardaki hareket kabiliyetlerini oldukça artıran ve bu alanlarda kolaylıklar sağlayan platformlar.
- Pazar yerlerinin, e-Ticarete yeni başlayacak olan işletmeler için nitelikli insan gücü, performans iyileştirme, operasyonel hizmetlerin güçlendirilmesi gibi konularda hızlandırıcı bir etkisi bulunuyor.
6 MİLYAR ZİYARET SAYISI
2019 yılında 6 milyar ziyaret sayısına ulaşan Trendyol’un mobil uygulaması bugüne kadar 45 milyondan fazla indirildi. Müşterilerin ve iş ortaklarının e-Ticaret deneyimini iyileştiren teknoloji projeleri geliştiren platform, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı AR-GE Merkezi statüsü kazandı.
Bu merkezde gerçek zamanlı veri analizi, makine ve derin öğrenme, görüntü işleme, veri görselleştirme, kişiselleştirme ve büyük veri alanlarında çalışılıyor.
Müşterilere siparişlerinin çok daha hızlı iletilmesi ve iş ortaklarının da e-Ticareti daha kolay ve verimli yapabilmeleri için lojistik destek sunan Trendyol, 2018 yılında kurduğu Trendyol Express teslimat operasyonunun kapsamını ciddi anlamda genişletmeyi hedefliyor.
Türk markalarının ve ürünlerinin global pazarlarda daha fazla yer alması ve katma değerli ihracat için çalışan platform, bu alandaki yatırımını artıracak.
TÜRK KOBİ’LERİ AVRUPA’YA ULAŞACAK
1994’te ABD’de kurulan Amazon. com, dünyadaki ilk online alışveriş sitesi. Amazon.com.tr Türkiye’den Avrupa’ya e-ihracata başladığını duyurdu. KOBİ’ler modadan ev eşyasına, elektronikten kişisel bakıma kadar onlarca kategoride ürünlerini Avrupa’da satışa sunabilecek.
Klasik perakendenin büyük oyuncularının yanı sıra Türkiye ekonomisinin bel kemiği yerel işletmelerin ürünleri İngiltere ve Almanya’nın da dahil olduğu 28 Avrupa ülkesi üzerinden milyonlarca aktif müşteriye Amazon.com. tr aracılığıyla ulaşacak.
Avrupa’ya e-İhracatın Türk KOBİ’leri için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott: “Satıcıların başarılı olması için çeşitli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz; yüklerini azaltacak araçlar sunuyor ve satışlarını artırmalarına destek oluyoruz” diyor, e-ihracat programının hayata geçmesi ile beraber, KOBİ’ler sadece Amazon.com. tr’de yer alan kategorilerde değil, Amazon’un Avrupa’da faaliyet gösterdiği ülkelerde yer alan güzellik, el yapımı ürünler ya da araba aksesuarları gibi farklı kategoride birçok ürün satma imkanı bulacak.
E-İHRACATLA DÜNYAYA AÇACAK
Türkiye’den yurtdışına açılmak ve küresel düzeyde rekabet etmek isteyen KOBİ’ler, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve Alibaba Group bünyesindeki küresel çevrimiçi perakende pazar yeri olan AliExpress desteğiyle, AliExpress’in ekosistemi ve altyapısından faydalanarak ürünlerini tüm dünyaya ihraç edebilecek.
15 bin İHKİB üyesini dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ulaştıracak bu ortaklık kapsamında, AliExpress Türk ihracatçısına küresel ekosiste-mini açacak ve tahsilat, lojistik ve pazarlamanın da içinde bulunduğu çeşitli alanlarda 18 dilde altyapı desteği sağlayacak.
AliExpress’in çözüm ortağı İhracatname ise kayıt ve mağaza açma süreçlerinde satıcılara rehberlik edecek. AliExpress’te mağaza açan ihracatçılar ve KOBİ’ler, platforma katılım ücreti veya periyodik ücretler ödemeyecekler ve AliExpress satışları ürün kategorisine bağlı olarak yüzde 5 ile 8 arasında değişen uygun komisyon oranlarından faydalanmaya uygun olacak.
AliExpress Global Tüketici ve Pazar Operasyon Direktörü Cheer Zhang şunları söylüyor: “Türkiye’deki KOBİ’lerin AliExpress üzerinden yurtdışına açılmasında hedeflediğimiz ana pazarlar arasında Rusya, Avrupa ve Ortadoğu yer alıyor.
Ayrıca, ABD ve Brezilya, Şili gibi Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde de önemli bir potansiyel olduğunu görüyoruz” diyor.
GİRİŞİMCİ KADINLAR İÇİN YENİ SATIŞ KANALI
Boyner Grup ve KAGİDER ortaklığıyla kadın girişimcilere destek olmak için gerçekleştirilen “İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı”na katılan işletme sahibi girişimci kadınların ürünleri bundan böyle Morhipo.com’da açılan İyi İşler Dükkan’da satışa çıkıyor.
İyi İşler Dükkan’da tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi alanlarda faaliyet gösteren ve “İyi İşler”e katılan 24 kadın işletmecinin binlerce ürünü Morhipo.com müşterilerinin beğenisine sunuldu.
Bu ürünler aylık olarak 40 milyondan fazla müşteriyi e-Ticaret platformunda ağırlayan Morhipo.com’da özel ayrıcalıklarla satışa sunuluyor. Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, “Bundan sonra daha çok kadın girişimciyi Morhipo.com’da ağırlayacağımızı umuyorum” diyor.
QNB EFİNANS GENEL MÜDÜRÜ OKAY YILDIRIM
“FARKLI ÇÖZÜMLER SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
“e-Ticaretin en önemli özelliği verilen hizmetin 7/24 ve kesintisiz bir şekilde devam ediyor olması. Bu sebeple e-Ticaret’te e-Arşiv kullanımının başladığı ilk günden itibaren hizmetimizi buna uygun bir şekilde tasarladık.
İlk online e-Arşiv fatura uygulamasına geçen e-Arşiv hizmet sağlayıcılarından olduk, sonrasında birçok hizmet sağlayıcı da bizi takip etti. Bu, sektörün de hizmet deneyimini değiştiren bir uygulama oldu ve faturalandırma ve paketleme süreçleri birbirine entegre hale geldi.
Bu durum da, verilen hizmetin hiçbir şekilde aksamaması ve artan e-Fatura/ e-Arşiv hacimlerine uygun bir altyapı ve yatırım ihtiyacını beraberinde getirdi. En başta bir mükellefiyet gibi görülen e-Arşiv, e-Ticaret firmalarının operasyonlarını da kolaylaştıran bir uygulama haline geldi.
Bugün Türkiye’nin önde gelen e-Ticaret siteleri ve elektronik pazaryerleri QNB eFinans’ın hizmet sağlayıcısı olduğu markalar. Hizmet sunduğumuz e-Ticaret’te önde gelen markalardan pek çoğuna bu anlamda terzi işi hizmet sunduk. Sektörde bir ilk olan; e-Ticaret, lojistik firması ve QNB eFinans üçlü işbirliği ile e-Ticaret’te kapıda ödeme deneyimini değiştirdik.
Aldığımız özelge ile kapıda ödeme ve e-Arşiv süreçlerini birbirine entegre hale getirdik. 2019 yılında yayınlanan en son rapora göre, sektörde yapılan tüm e-Fatura ve-Arşiv işlem hacminin yüzde 21’i QNB eFinans sistemleri üzerinden geçti, günlük yapılan e-Arşiv işlem adeti bugünden 1 milyonu aştı. 2020 yılındaki toplam işlem adetinin ise 1 milyarı geçmesini bekliyoruz.
e-Ticaret hızla büyüyen bir yapıya sahip. e-Dönüşüm ile birlikte önümüzdeki dönemde daha birçok yeniliğin bizleri beklediğini söylemek mümkün. Özellikle e-Ticaret ile birleştiği noktada, B2B pazaryerlerinin artması ile birlikte farklı çözümlerimiz ile katkı sağlamaya devam edeceğiz.”
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