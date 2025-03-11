OpenAI ve CoreWeave arasında dev anlaşma

ABD'nin en popüler yapay zeka girişimlerinden biri olan ve Nvidia’nın %6 hissesine sahip olduğu CoreWeave, merakla beklenen borsa lansmanından önce OpenAI ile 11,9 milyar dolar değerinde beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

Reuters’ın haberine göre, anlaşma kapsamında OpenAI, CoreWeave’den 350 milyon dolar değerinde hisse satın alacak. CoreWeave, OpenAI'ya yapacağı hisse ihracından herhangi bir gelir elde etmeyecek.

Daha önce Microsoft’un iş ortağı olan CoreWeave, geçtiğimiz günlerde Microsoft’un teslimat sorunları ve kaçırılan son tarihler nedeniyle bazı anlaşmalarından çekilmesi nedeniyle halka arz öncesi sıkıntılı günler geçirmişti. OpenAI ile yapılan anlaşma ile şirket, önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanan halka arz öncesi önemli bir destek sağlamış oldu.