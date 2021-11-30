Renault, kült modeli Renault 4’ü uçan araba olarak yeniden tasarladı.

Pek çok otomobil üreticisi eski kült modellerini tekrar piyasaya sürüyor. Renault bu kervana ünlü Renault 5 modelini tamamen elektrikli bir otomobil olarak tekrar piyasaya sürerek katılmıştı. Şimdi sırada Renault 4 var gibi görünüyor. Ancak Renault 4 yenilenirken yepyeni bir özellikle beraber geliyor: Uçmak.

Renault 4 hatchback artık Air4 olarak adlandırılıyor. Renault Miami’den tasarım firması TheArsenale ile yaptığı ortaklık çerçevesinde Renault 4’ün bir drone modelini geliştirdi. Konsept aracın tanıtımında Renault, “AIR4, trafiğin tıkandığı, hayatların durma noktasına geldiği noktada, gökyüzünün henüz açık olduğu gerçeğinden doğan, bağımsızlık ve özgürlüğün bir sembolü” dedi.