Roller değişti: Türkiye'de üretiliyor, Çin'e ihraç ediliyor

Çinli firma, ürettiğimiz rüzgar türbini motorlarını verimliliğinden dolayı çok beğeniyor. Çin'e ihracatımızda bize Almanya'daki müşterimiz ön ayak oldu. Sistemler ve yeni türbin teknolojileri geliştikçe yeni ürünler ihtiyacı doğuyor. Biz de Türkiye'de yaygın olarak kullanılmayan mıknatıslı motorların üretimini yaparak, müşterilerimize gönderiyoruz."