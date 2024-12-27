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Sabancı 8’inci Teknoloji ve Etki Merkezi’ni dijitalde açtı

7 aylık sürede, 5 farklı şehirde 7 Teknoloji ve Etki Merkezi’ni gençlerle buluşturmayı başaran Sabancı, sabancigenclikseferberligi.com üzerinden seferberlik coşkusunu dijitale de taşıdı.

27 Aralık 2024 | 17:54
Sabancı 8’inci Teknoloji ve Etki Merkezi’ni dijitalde açtı

Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında hazırlanan web sitesi, online eğitim programlarının da devreye alınmasıyla, online bir Teknoloji ve Etki Merkezi haline getirildi. Böylece, 2024 yılı içerisinde hizmete giren Teknoloji ve Etki Merkezi sayısı 8’ye yükselirken, fırsat eşitliği ilkesi kapsamında Türkiye’nin her şehrinden gencin söz konusu eğitimlere ulaşabilmesi sağlandı.
Gençlerin büyük ilgi gösterdiği merkezde hali hazırda, 61 farklı eğitim      yer alıyor. Gençler, sabancigenclikseferberligi.com sitesi üzerinden kayıt oluşturarak, ‘Kariyer Gelişimi’, ‘Kişisel Gelişim’, ‘Liderlik’ ve ‘Sürdürülebilirlik gibi     pek çok alanda eğitime ve düzenlenecek etkinliklere  katılım sağlayabiliyor. 

Sabancı Topluluğu’nun büyüme alanları olan enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri, dijital teknolojiler ve mobilite çözümlerinde teknik eğitimlere erişim fırsatı bulan gençler, aynı zamanda Kurumsal Krizler Eğitim Programı ile yönetim dünyasındaki gerçek vakaları detaylı bir şekilde ele alabiliyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulan bu eğitimlere bugüne kadar yapılan başvuru sayısı da 4.450’yi aştı. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Bütün ümidim gençliktedir” diyen Ulu Önder Atatürk’ün izinde, Türkiye’yi yeni bir sosyal girişim modeliyle tanıştırdıklarının altını çizerken, “Bugün dünyada yetenek savaşlarının boyutu her geçen gün artıyor. Ülke olarak, gelecek hedeflerimize ulaşabilmemizin yolu, gençlerimize sahip çıkmaktan, onların fikirlerini, dinamizmini, tutkusunu bu ülkeye yönlendirmekten geçiyor. Biz bu sorumlulukla yola çıktık. Sadece 7 ayda, 7 fiziki, 1 dijital merkez açtık. 10 bin gencimiz bu merkezlere başvurdu, Bunların neredeyse yarısı, online eğitimlerimize katıldı. Tüm bunlar, aslında gençlerin bu ülkeye olan sevgisinin bir göstergesi. Gençlere sahip çıkmak, Sabancı’nın en büyük değerlerinden biridir. Biz bu değeri yüceltmeye, gençlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onlarla birlikte çok daha parlak bir geleceğe ilerleyeceğiz” dedi.

HEDEF 3 YILIN SONUNDA 30 BİN GENCE ULAŞMAK

Öncelikli olarak Sabancı Topluluğu şirketlerinin faaliyet gösterdiği şehirlerde Sabancı Gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirilen Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri’ne, 18-34 yaş arasındaki genç yetenekler başvurabiliyor. Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda ise en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor. Bu merkezlerle, gençlere fikirlerini geliştirebilecekleri, değer üretebilecekleri bir ekosistem yaratılması, sürdürülebilirlik ve sosyal etki yaratacak girişimcilerin desteklenmesi ve yeni nesil liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanırken, beyin göçünün beyin gücüne dönüştürülmesi hedefleniyor. 
 

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