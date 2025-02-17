Sabancı Holding'in yatırım yaptığı şirket

Holdingden yapılan açıklamaya göre, teknoloji dünyasında geleceği dönüştürme gücü en yüksek iş kolları arasında gösterilen kuantum bilişim alanında faaliyet gösteren Quera, kendi sektörünün lider şirketleri arasında yer alıyor.

Açıklamaya göre Harvard ve MIT'deki dünyaca bilinen akademisyen ve bilim insanları tarafından kurulan Quera, aynı zamanda dünyanın herkese açık en büyük kuantum bilgisayarının da işletmecisi konumunda bulunuyor.

Çıktığı son yatırım turunda dünya devlerinin büyük ilgisini çeken Quera, 230 milyon dolarlık finansman elde etti. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Google'ın liderlik ettiği yatırım turuna, Sabancı Ventures'ın yanı sıra, SoftBank Vision Fund 2 ve Valor Equity Partners gibi önemli yeni yatırımcılar da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, stratejilerinin önemli parçalarından birinin de geleceğin şirketlerine yatırım yaparak, "yeni ekonomi" odaklı büyüme stratejilerini desteklemek olduğunu belirtti.

Eyigün, Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu olarak 2020'de kurulan Sabancı Ventures ile stratejik odak alanlarında belli bir aşamaya gelmiş olan şirketlere azınlık yatırımlar yaptıklarını kaydederek, "Burada amacımız hem yatırım yaptığımız girişimlerin büyümesine katkı sağlamak hem de mevcut şirketlerimizin geleceğin yıkıcı teknolojilerine erişimini sağlamak. Quera'ya yaptığımız yatırım da, bu vizyonumuzun güçlü bir yansıması. Quera ile birlikte bugüne kadar Sabancı Ventures aracılığıyla yatırım yaptığımız şirket sayısını 15'e yükselttik. Bundan sonra da, Topluluk Vaadimize ve vizyonumuza katkı sağlayacağına inandığımız, stratejimizle uyumlu yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. AA