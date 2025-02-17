ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sabancı Holding'in yatırım yaptığı şirket

Sabancı Holding, kurumsal girişim sermayesi fonu Sabancı Ventures aracılığıyla, ABD merkezli Quera şirketine yatırım yaptığını duyurdu.

17 Şubat 2025 | 13:38
Sabancı Holding'in yatırım yaptığı şirket

Holdingden yapılan açıklamaya göre, teknoloji dünyasında geleceği dönüştürme gücü en yüksek iş kolları arasında gösterilen kuantum bilişim alanında faaliyet gösteren Quera, kendi sektörünün lider şirketleri arasında yer alıyor.

Açıklamaya göre Harvard ve MIT'deki dünyaca bilinen akademisyen ve bilim insanları tarafından kurulan Quera, aynı zamanda dünyanın herkese açık en büyük kuantum bilgisayarının da işletmecisi konumunda bulunuyor.

Çıktığı son yatırım turunda dünya devlerinin büyük ilgisini çeken Quera, 230 milyon dolarlık finansman elde etti. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Google'ın liderlik ettiği yatırım turuna, Sabancı Ventures'ın yanı sıra, SoftBank Vision Fund 2 ve Valor Equity Partners gibi önemli yeni yatırımcılar da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, stratejilerinin önemli parçalarından birinin de geleceğin şirketlerine yatırım yaparak, "yeni ekonomi" odaklı büyüme stratejilerini desteklemek olduğunu belirtti.

Eyigün, Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu olarak 2020'de kurulan Sabancı Ventures ile stratejik odak alanlarında belli bir aşamaya gelmiş olan şirketlere azınlık yatırımlar yaptıklarını kaydederek, "Burada amacımız hem yatırım yaptığımız girişimlerin büyümesine katkı sağlamak hem de mevcut şirketlerimizin geleceğin yıkıcı teknolojilerine erişimini sağlamak. Quera'ya yaptığımız yatırım da, bu vizyonumuzun güçlü bir yansıması. Quera ile birlikte bugüne kadar Sabancı Ventures aracılığıyla yatırım yaptığımız şirket sayısını 15'e yükselttik. Bundan sonra da, Topluluk Vaadimize ve vizyonumuza katkı sağlayacağına inandığımız, stratejimizle uyumlu yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Balsu Gıda halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
'Halka arz gelirinin yüzde 40'ı savunma sanayisine aktarılacak'
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
BIST 100'de en çok kazandıran 3 hisse... Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 113 şirket
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
Tüpraş, Mavi, Petkim... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
14 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir
GERİ
İLERİ
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Balsu Gıda halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
'Halka arz gelirinin yüzde 40'ı savunma sanayisine aktarılacak'
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
BIST 100'de en çok kazandıran 3 hisse... Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 113 şirket
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
Tüpraş, Mavi, Petkim... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
14 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL