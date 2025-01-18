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Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Görgün paylaştı: HİSAR-O

HİSAR-O hava ve füze savunma sisteminin, kızılötesi arayıcı başlığıyla gerçekleştirilen test atışında hedefini tam isabetle vurduğu duyuruldu.

18 Ocak 2025 | 18:21
Son Güncellenme: 18 Ocak 2025 | 18:48
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Görgün paylaştı: HİSAR-O

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin göz bebeği HİSAR-O hava ve füze savunma sisteminin, seri üretim atışlı testlerinden birini daha başarıyla tamamladığını ifade etti.

Bu başarının Türk savunma sanayisinin seri üretim kabiliyetlerini ve teknolojik üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim etmeye devam ettiğimiz bu yeni nesil sistem, uzak menzil ve yüksek irtifadaki hedefleri tam isabetle vurdu. Bu gurur verici başarıda emeği geçen başta ASELSAN, ROKETSAN ve Başkanlığımız personeli olmak üzere, tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ederiz. Ülkemizin savunma teknolojilerindeki yükselişi her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor."


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Yatırım araçlarında bu hafta: En çok hangisi kazandırdı?
Borsa İstanbul'da gong Gülermak için çaldı
Bursa Çimento'dan (BUCIM) sermaye tavanı artırımı kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Teknik Direktör açıklaması
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
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Borsada dün geri alım yapan 5 şirket
GERİ
İLERİ
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