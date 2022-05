Elon Musk, Twitter anlaşmasının “Spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların %5’inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar sebebiyle” geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Duyuru sonrası şirketin piyasa değeri yüzde 13 düştü.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter’da yaptığı açıklamada platformda kaç tane sahte hesap olduğu hakkında daha fazla bilgi alana kadar Twitter anlaşmasının askıya alındığını duyurdu.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022