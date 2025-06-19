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SpaceX’in Starship 36 roketi alev topuna döndü!

SpaceX şirketine ait Starship roketi, ABD'nin Texas eyaletindeki test sırasında arızalanarak patladı.

19 Haziran 2025 | 11:54
SpaceX’in Starship 36 roketi alev topuna döndü!

SpaceX'in sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, 10. uçuş testine hazırlanan roketin, yerel saatle 23.00 sularında "büyük bir anormallik yaşadığı" belirtildi. Test boyunca sahanın etrafında güvenli bir alan bırakıldığı kaydedilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi. Kaydedilen görüntülerde, Starship roketinin kalkış platformunda arızalanarak dev bir alev topuna dönüştüğü görülüyor.

Dış basına yansıyan haberlere göre Starship 36 roketi, Elon Musk’ın Starbase test sahasında saat 23.00 sularında statik ateşleme testine alınmıştı. Şirket Güney Teksas’taki Starbase tesisinde bir Starship üst kademe testi gerçekleştiriyordu. Ancak işler kötü gitti ve büyük bir patlama yaşandı.

SpaceX yaptığı açıklamada, roketin Starbase’teki test standında “büyük bir anomali” yaşadığını belirtti. Açıklamada "18 Haziran Çarşamba günü, yerel saatle yaklaşık 23.00'te, onuncu uçuş testi için hazırlanan Starship, Starbase'teki test standında ciddi bir anormallik yaşadı. Operasyon süresince test alanı çevresinde güvenlik bölgesi korundu ve tüm personelin güvende olduğu ve eksiksiz olduğu doğrulandı. Starbase ekibimiz, yerel yetkililerle birlikte test alanını ve yakın çevresini güvenli hale getirmek için aktif olarak çalışıyor. Çevredeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar için herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. Ancak güvenlik çalışmaları devam ederken, bireylerden bölgeye yaklaşmamalarını rica ediyoruz" denildi.
 

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