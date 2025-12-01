ARA
DOLAR
42,45
0,03%
DOLAR
EURO
49,29
-0,04%
EURO
GRAM ALTIN
5713,10
-1,18%
GRAM ALTIN
BIST 100
11123,47
0,06%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Teknoloji devinin, hisselerine 2 milyar dolar yatırım yaptığı şirket

Teknoloji devinin, hisselerine 2 milyar dolar yatırım yaptığı şirket

ABD'li çip üreticisi Nvidia, yarı iletken tasarım yazılımı sağlayıcısı Synopsys'in hisselerine 2 milyar dolar yatırım yaptı.


Son Güncellenme:
Teknoloji devinin, hisselerine 2 milyar dolar yatırım yaptığı şirket

Nvidia ve Synopsys, endüstriler genelinde tasarım ve mühendisliği devrimleştirmek amacıyla genişletilmiş stratejik ortaklık kurduklarını duyurdu.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, bu ortaklıkla Nvidia'nın yapay zeka ve hızlandırılmış hesaplama gücünün Synopsys'in mühendislik çözümleriyle birleştirileceği, AR-GE ekiplerinin daha yüksek hassasiyet, hız ve düşük maliyetle akıllı ürünleri tasarlayıp simüle etmelerine ve doğrulamalarına olanak sağlayacak kabiliyetlerin sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, Nvidia'nın Synopsys’in hisselerine hisse başına 414,79 dolar fiyatla 2 milyar dolar yatırım yaptığı da kaydedildi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL