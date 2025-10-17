Teknopark'ta geliştirdiler: Peki, ne işe yarayacak?

Kırdök, malzemenin ayırıcı duvarlarda, tavan ve zemin kaplamalarında kullanılabileceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Farklı şekillerde üretebiliyoruz. Bu üretimleri de talebe göre yapabiliyoruz. Kullanım alanları olarak dekorasyondan başladık. Paketleme kısmında, ambalaj kısmında özellikle elektronik veya kozmetik sektörüne yönelik üretimler yapabiliyoruz. Aynı zamanda kişisel hediyeler de üretebiliyoruz. Bu malzemenin en büyük artısı hiçbir şekilde çevreye zarar vermeyecek olması. Toprağa attığınızda bir ay sonra geriye hiçbir şey kalmıyor, gübre oluyor. Binalarda deprem yükü bindirmeyecek kadar hafif bir malzeme. Birçok yapı malzemesi ağırdır, taşıması zordur. Malzememizi biyolojik üretim dediğimiz bir süreçte yapıyoruz."