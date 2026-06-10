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Rusya’da Roblox’a erişim engeli kaldırıldı

Rusya, dijital oyun platformu Roblox’a uygulanan erişim engelini kaldırdı. Kararın, platformun çocuk güvenliği ve içerik denetimi konularında mevzuata uyum sağlaması sonrası alındığı açıklandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya’da Roblox’a erişim engeli kaldırıldı

Rusya, Aralık 2025’te erişim engeli getirdiği popüler dijital oyun platformu Roblox’un yeniden erişime açıldığını duyurdu. Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, platformun ülke mevzuatına uyum sağladığını ve güvenlik şartlarını yerine getirdiğini açıkladı.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, Roblox’un kullanıcı güvenliğinin sağlanmasına yönelik Rus mevzuatının gerekliliklerini tamamen yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Çevrim içi oyun servisi Roblox, Rusya’nın tamamında yeniden erişime açıldı.” ifadesine yer verildi.

Çocuk güvenliğine ek tedbirler uygulandı

Roblox’un çocukların güvenliğine yönelik kapsamlı ek tedbirler uyguladığına işaret edilen açıklamada, platformda oyunlara erişimin yaş gruplarına göre sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmanın devreye alındığı bildirildi.

Açıklamada, Roblox’un platformda istenmeyen içeriklerin yayılmasıyla mücadele etmeyi de taahhüt ettiği belirtildi.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı ile Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün Roblox’a yönelik erişim engelinin kaldırılması için güvenlik birimlerine başvurduklarını duyurmuştu.

Roblox'a neden erişim engeli getirilmişti?

Rusya’da dijital oyun platformu Roblox’a, terör ve LGBT konularında propaganda yapıldığı gerekçesiyle Aralık 2025’te erişim engeli getirilmişti.

Etiketler
roblox oyun erişim engeli kısıtlama
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