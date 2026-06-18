Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan erişim engelinin kaldırılmasıyla Roblox Türkiye'de yeniden kullanıma açıldı. Yaklaşık 680 gün süren erişim kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte milyonlarca kullanıcı platforma tekrar erişmeye başladı. Kararın ardından eski hesapların durumu, Robux bakiyeleri ve giriş işlemleri en çok merak edilen konular arasında yer aldı.
Dünyanın en çok kullanılan çevrim içi oyun platformlarından biri olan Roblox, daha önce çocuk güvenliği ve içerik denetimiyle ilgili gerekçelerle Türkiye'de erişime kapatılmıştı. Yapılan düzenlemelerin ardından platform yeniden erişime açıldı.
1 Roblox yeniden neden açıldı?
Roblox'un Türkiye'de yeniden kullanıma sunulmasının arkasında platformda yapılan bazı değişiklikler bulunuyor. Şirket, kullanıcı güvenliği ve içerik kontrolü konusunda yeni adımlar attığını açıkladı.
Yapılan güncellemeler kapsamında ebeveynler çocuklarının platformdaki faaliyetlerini daha yakından takip edebilecek. Ayrıca yaş doğrulama süreçleri genişletildi ve çocukların yaşlarına uygun içeriklere erişmesi için ek önlemler getirildi.
Bu gelişmelerin ardından kullanıcılar Roblox'a doğrudan internet bağlantıları üzerinden erişebilmeye başladı.
2 Roblox hesabına giriş nasıl yapılır?
Platforma yeniden erişim sağlanmasının ardından birçok kullanıcı eski hesabına ulaşmaya çalışıyor. Giriş yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:
Uygulamayı güncelleyin
Mobil cihaz kullanıyorsanız Roblox uygulamasının güncel sürümünü yükleyin. Bilgisayar kullanıcıları ise resmi internet sitesi üzerinden giriş ekranına ulaşabilir.
Hesap bilgilerinizi kullanın
"Giriş Yap" bölümüne girerek kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi veya telefon numaranızı yazın. Ardından şifrenizi girerek hesabınıza erişebilirsiniz.
Şifrenizi unuttuysanız
Hesap bilgilerinizi hatırlamıyorsanız şifre sıfırlama seçeneğini kullanabilirsiniz. Sistem, kayıtlı e-posta adresinize veya telefon numaranıza doğrulama bağlantısı gönderecektir.
Doğrulama işlemlerini tamamlayın
Bazı kullanıcıların karşısına yaş doğrulama veya ebeveyn onayı ekranları çıkabilir. Özellikle çocuk hesaplarında bu adımların tamamlanması gerekebilir.
3 Eski Roblox hesapları ve Robux'lar duruyor mu?
Evet. Türkiye'de uygulanan erişim engeli kullanıcı verilerini etkilemedi.
Daha önce oluşturulan hesaplar, karakterler, oyun içi satın alımlar ve Robux bakiyeleri Roblox sunucularında saklanmaya devam etti. Eski hesap bilgilerinizle giriş yaptığınızda verilerinize yeniden ulaşabilirsiniz.
4 Erişim sorunu yaşayanlar ne yapmalı?
Kararın ardından bazı internet servis sağlayıcılarında güncellemelerin tamamlanması zaman alabilir.
Eğer Roblox'a erişemiyorsanız şu yöntemleri deneyebilirsiniz:
- Modemi yeniden başlatın.
- Uygulamayı güncelleyin.
- İnternet bağlantınızı yenileyin.
- Cihazın ağ ayarlarını sıfırlayın.
Sistem güncellemeleri tamamlandıktan sonra erişim sorunu büyük ölçüde ortadan kalkacaktır.