Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan erişim engelinin kaldırılmasıyla Roblox Türkiye'de yeniden kullanıma açıldı. Yaklaşık 680 gün süren erişim kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte milyonlarca kullanıcı platforma tekrar erişmeye başladı. Kararın ardından eski hesapların durumu, Robux bakiyeleri ve giriş işlemleri en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Dünyanın en çok kullanılan çevrim içi oyun platformlarından biri olan Roblox, daha önce çocuk güvenliği ve içerik denetimiyle ilgili gerekçelerle Türkiye'de erişime kapatılmıştı. Yapılan düzenlemelerin ardından platform yeniden erişime açıldı.