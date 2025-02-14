ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TikTok ABD'de Google Play Store ve App Store'a geri döndü

ABD'de TikTok'un, kısa süreliğine erişim engeli getirildiğinde kaldırıldığı Google Play Store ve App Store'a geri döndüğü bildirildi.

14 Şubat 2025 | 09:50
Son Güncellenme: 14 Şubat 2025 | 09:50
TikTok ABD'de Google Play Store ve App Store'a geri döndü

NBC News'ün haberine göre, Google ve Apple'dan yetkililer, TikTok uygulamasının platformlarından indirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkede 19 Ocak'ta kısa süreliğine getirilen erişim engeli nedeniyle ABD'deki Google Play Store ve App Store'dan kaldırılan TikTok uygulamasının, bu platformlara döndüğü ifade edildi.

Buna göre, ABD'de telefonunda TikTok uygulaması olmayanlar, bu platformlardan uygulamayı indirebilecek.

Erişim engelinin kalkmasıyla telefonunda halihazırda uygulaması olanlar TikTok'u kullanmaya devam edebilmişti. Ancak 19 Ocak'tan bu yana ABD'deki kullanıcılar, Google Play Store ve App Store'dan bu uygulamaları indiremiyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınmasında sürenin uzatılabileceğini ifade etmişti.

- ABD'de TikTok tartışması

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, uygulama, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

Trump, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.

Öte yandan, Trump yönetiminin popüler sosyal paylaşım uygulamasının kapatılmasını önlemek için kararın sebebi olan veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerekiyor.

TikTok'un çatı şirketi ByteDance Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan, ülke kanunları gereği elindeki kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir
Borsa İstanbul'da gong Kalyon PV için çaldı
New York borsası, enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (13 Şubat)
12 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Enerya Enerji (ENERY) bedelsiz oranını revize etti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Borsa İstanbul'da gong Enda için çaldı
Alman borsasında DAX 40 Endeksi, 43 günde 15 kez rekor kırdı
GERİ
İLERİ
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir
Borsa İstanbul'da gong Kalyon PV için çaldı
New York borsası, enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (13 Şubat)
12 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Enerya Enerji (ENERY) bedelsiz oranını revize etti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Borsa İstanbul'da gong Enda için çaldı
Alman borsasında DAX 40 Endeksi, 43 günde 15 kez rekor kırdı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL