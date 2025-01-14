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TikTok için Elon Musk iddiası: Acil durum planı mı?

Bloomberg News’in haberine göre Çin hükümeti, Elon Musk’ın TikTok’un ABD’deki faaliyetlerini satın alma planını değerlendiriyor. TikTok sözcüsünden ise bu iddiaya yanıt geldi.

14 Ocak 2025 | 10:41
TikTok için Elon Musk iddiası: Acil durum planı mı?

ABD Yüksek Mahkemesi, 11 Ocak'ta Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un ABD'de yasaklanmasını ya da bir Amerikan şirketine satılmasını öngören yasal düzenlemeyle ilgili davada tarafların sözlü savunmalarını almıştı.

Bloomberg News’te yayınlanan habere göre ise Çin hükümeti, TikTok’un yasaklanmasını önlemek için Elon Musk’ın TikTok’un ABD operasyonlarını satın almasını öngören bir planı değerlendiriyor. Habere göre bu bir acil durum planı.

Bloomberg, plana göre Musk’ın hem şu anda sahibi olduğu X’i hem de TikTok’un ABD ayağını yöneteceğini duyurdu.Ancak haberde planın henüz erken aşamada olduğu da belirtildi.

TİKTOK SÖZCÜSÜ İDDİALARI REDDETTİ

TikTok sözcüsü ise CNBC’ye gönderdiği e-postada, “Tamamen kurgu olan şeyler hakkında yorum yapmamız beklenemez” dedi. X, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ocak)
Avrupa borsalarında 'tahvil' etkisi
13 Ocak borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
5 hissedeki işlemleri nedeniyle 1 şirket için tedbir kararı var
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
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