Teknoloji şirketi OPLOG’un CEO’su Halit Develioğlu, yurt dışı satışına hazırlandıkları TARQAN ile Türkiye’nin yüksek katma değerli teknoloji ihracatına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Yazılım ve robotik destekli fulfillment (e-ticaret lojistiği) hizmeti sağlayan teknoloji şirketi OPLOG, kendi geliştirdiği fulfillment robotu TARQAN’ın ihracatına başlayacak.

TARQAN’ın dünyada bir fulfillment şirketi tarafından üretilen ilk ve tek robot olduğunu belirten OPLOG CEO’su Halit Develioğlu, “Sadece bir lojistik firması hizmeti vermenin yeterli olmadığı sektörümüzde, firmalar kendi yazılım ekiplerini oluşturdukları bir dönüşüm içerisinde. İlk günden bir teknoloji firması olarak kurulan OPLOG olarak vizyonumuzda sadece yazılım değil robotik teknolojiler de geliştirmek yer alıyor. Biz de bu kapsamda dünyada çok az firmanın cesaret ettiği bir alana girerek tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen TARQAN’ı ürettik” dedi.

“TARQAN’ı geliştirdiğimiz süre boyunca operasyonel bilgi birikimimizi robotumuza aktardık”

Develioğlu sözlerine şöyle devam etti; “2013 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren bir fulfillment şirketi olarak, e-ticaret firmalarının bu alandaki ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Biz de tecrübemizi ve yeteneklerimizi bir araya getirerek TARQAN’ı yarattık. TARQAN, çalışanların operasyonları verimli bir şekilde yönetmesine büyük katkı sağlıyor. Her gün milyonlarca ziyaretçi e-ticaret sitelerinden tek tıkla alışveriş yapıyor ve siparişlerinin bir an önce ellerine ulaşmasını bekliyor. Bu sürecin arka planında ise gün içerisinde kilometrelerce yürüyerek bu siparişlerin hazırlanmasını sağlayan depo çalışanları var. TARQAN robotik teknolojileri ile donatılan depolarda ise bu sistem farklı işliyor. TARQAN’lar sipariş geldiğinde deponun içinde hızla ve kendi verebildiği kararlar ile hareket ederek ürünlerin bulunduğu rafları (Bir tona kadar) operasyon sorumlularına taşıyor. Bu sayede toplama verimliliği yüzde 300 artarken, hızın yanında maliyet avantajı da sağlanıyor.”

“Dünyanın en ince robotu”

TARQAN’ın aynı zamanda dünyanın en ince ve karbon fiber kaplı tek fulfillment robotu olduğunu belirten Develioğlu, “Robotik ekibimiz tarafından geliştirilen TARQAN, yalnızca 194 mm olan yüksekliği ile endüstriyel standartta raflara sahip bir deponun depolama kapasitesini de artırıyor” diye konuştu.

Berlin’de inovasyon ödülü

OPLOG’un ihracatına hazırlandığı TARQAN, yurt dışında katıldığı fuarlar ve etkinliklerde büyük ilgi görüyor. TARQAN son olarak geçtiğimiz ay E-ticaret Berlin Fuarı kapsamında düzenlenen yarışmada inovasyon kategorisinde ödüle layık görüldü. Develioğlu ödülle ilgili olarak şunları söyledi; “Her gün daha çok dijitalleşen ticaretin fiziksel sınırlarını ortadan kaldırma vizyonumuzun bir adımı olan TARQAN’ın aldığı bu ödül bundan sonraki hedeflerimiz için bizi cesaretlendirdi. Lojistiğin geleceğini depo ve kamyonlara yapılan yatırımların değil geliştirilen teknolojilerin şekillendireceğine inanıyorum. OPLOG olarak e-ticaret lojistiği alanında global bir oyuncu olma yolunda geleceği şekillendirmeye ve müşterilerimizin hizmetine yepyeni teknolojiler sunmaya devam edeceğiz. “