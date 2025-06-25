Türk teknoloji şirketinin uzaydaki varlığı artıyor... Uyduların yerlilik oranı arttı

Yeni nesil uydu ve uzay teknolojileri geliştiren bir teknoloji firması olarak 2021 yılında Ankara’da kurulan Plan-S, hedeflerine ulaşmak için hız kesmeden yoluna devam ediyor. Şirket, kısa sürede kat ettiği mesafe ile dünyanın dikkati çeken uydu ve uzay teknolojileri şirketlerinden biri haline geldi.

Yakın yörüngede çalışan takım uyduları aracılığıyla IoT haberleşme, yeryüzü gözlem, uzaktan algılama gibi ihtiyaçları karşılayan Plan-S, geliştirdiği uydu tabanlı IoT iletişim ağı Connecta IoT Network ile karasal altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde düşük güç tüketimli, uygun maliyetli ve güvenilir bağlantı sağlıyor.

Enerji, tarım, altyapı ve lojistik gibi sektörlerde milyonlarca cihazı birbirine bağlayan bu sistem, şu anda aktif olarak kullanılıyor.