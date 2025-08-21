Turkcell'den 5G Yerli Ürün Çalıştayı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) koordinasyonunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) temsilcileri, yerli tedarikçiler, Turkcell iş sahipleri ve satın alma ekiplerinin bir araya geldiği buluşma, Turkcell Plaza'da gerçekleştirildi.

Çalıştayda, 5G'ye geçiş sürecinde yerli ve milli ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi amaçlanırken, yerli tedarikçilerin ürün envanteri ve yürüttükleri hazırlıklar, yerli ürünlerin altyapıdaki potansiyel kullanım alanları gibi stratejik konu başlıkları ele alındı, olası işbirliği olanakları da değerlendirildi.

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu'nun açılış konuşmasını yaptığı ve sektöre yönelik değerlendirmelerini paylaştığı çalıştaya, HTK Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Kömürcü, HTK Genel Sekreteri Orhan Güneri Dürmüş ve sektör temsilcileri de katıldı.

Çalıştay kapsamında HTK üyesi 52 firmayla 100'den fazla B2B görüşme gerçekleştirildi.

"5G'ye geçiş sürecinde yerli ve milli ürünlerin kullanımı stratejik önem taşıyor"

Açıklamada çalıştaydaki konuşmasına yer verilen Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Durdu, çalıştayın sektörün farklı paydaşlarını bir araya getirmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Durdu, 5G'ye geçiş sürecinde yerli ve milli ürünlerin kullanımının stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Bu tür etkinliklerin, güçlü ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturma hedefini pekiştirdiğini aktaran Durdu, "Karşılıklı hassasiyetlerin göz önünde bulundurulması, ekosistemimizin sağlıklı gelişimi açısından değerli." ifadelerinin kullandı.

Turkcell'in güçlü altyapısı ve sektördeki lider konumuyla 5G'ye geçişte teknolojilerin yerlileşme oranını artırmayı hedeflediğini, yerli tedarikçilerin geliştirdiği ürünlerin ağ kalitesi, güvenlik ve teknik standart uyumluluğu gibi gereklilikleri karşılamasının kritik olduğunu vurgulayan Durdu, tüm sektör paydaşlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

HTK Yönetim Kurulu Başkanı Kömürcü de "200'e yakın üyesiyle Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi, 3 mobil işletmecimizle yakın çalışarak yatırımlarda yerlilik payını yüzde 1'den yüzde 45'lere çıkmasında önemli rol oynamıştır.

5G kapsamında bu işbirliklerinin birlikte AR-GE çalışmalarına taşınmasını, bu AR-GE çıktılarının ticarileşmesinden ve ihracatından elde edilecek gelirlerin mobil işletmelerimizin yerli yatırım zorunluluğu kapsamında sayılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

HTK Genel Sekreteri Orhan Dürmüş de çalıştayın, HTK'ye üye firmaların sektörde daha güçlü ve etkin hale gelme hedeflerine hizmet eden bir araç olduğuna inandığını belirterek, etkinliğin, sektörde ortak aklıl ve işbirliğini daha da güçlendirecek önemli çıktılar sağlayacağını öngördüğünü kaydetti.