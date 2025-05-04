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Türkiye'de savunma sanayisinde çalışanların yaş ortalaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra kurulan Türk savunma şirketlerinin dünyanın sayılı şirketleri arasına girdiklerini belirterek, "Dünyanın 180 ülkesine ihracat yapan bir sektör haline geldik." dedi.

03 Mayıs 2025 | 23:41
Son Güncellenme: 03 Mayıs 2025 | 23:45
Türkiye'de savunma sanayisinde çalışanların yaş ortalaması

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TEKNOFEST KKTC'ye yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

TEKNOFEST'in Kıbrıs'ta yapılmasının önemine değinen Görgün, "Burada olmanın hem Kıbrıs'ta yaşayanlar hem de savunma sanayimiz için ayrı ayrı anlamları var. Biz TEKNOFEST'i bir sene İstanbul'da yapıyoruz, takip eden sene de Anadolu'da veya bazen de kardeş ve bu etkinliğe talip olan ülkelerde yapıyoruz. Geçtiğimiz dönem de Gaziantep'te yapmıştık. TEKNOFEST Karadeniz ve Akdeniz'i yaptık. Arada da TEKNOFEST Azerbaycan'ı yaptık. Azerbaycan'dan sonra da yurt dışında düzenlediğimiz ikinci festival bu oldu." diye konuştu.

GENÇ BİR KUŞAK ÜRETİYOR

Görgün, dünyada savunma sanayisi alanında ilk 100'e giren 5 Türk şirketi olduğunun altını çizerek, "Bu şirketlerimiz, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan hemen sonra kendi kendine yeten bir ülke olmak için kuruldular. Ordumuzun ihtiyaç duyduğu ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu ekipmanlar bir telsizden başlayarak üretilmeye başlandı. Bugün geldiğimiz noktada ASELSAN, şu anda dünyanın neredeyse her yerine en kaliteli ve en çok arzu edilen telsizlerini satar hale geldi. Üzerine alınan her sorumluluk, şirketlerimiz tarafından en iyisiyle yerine getirildi. Bugün, dünyanın 180 ülkesine ihracat yapan bir sektör haline geldik." şeklinde konuştu.

Türkiye'de savunma sanayisinde çalışanların yaş ortalamasının 33 olduğunu anlatan Görgün, yüksek teknoloji ürünlerini çok dinamik, ve genç bir kuşağın ürettiğini vurguladı.

Görgün, daha önce yarışmalara katılanların yeni yarışma kategorileriyle daha iyisini yapmak üzere çalıştıklarını belirterek, "Öğrencilik hayatları bittikten sonra da öyle arkadaşlarımız var ki kendi şirketlerini kuruyorlar. Profesyonel olarak başka iş yerlerinde çalışırken dahi TEKNOFEST'in bir parçası olmak adına yarışmacı kardeşlerine mentörlük yapanlar var. İşte milli ruh bu." dedi.

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GERİ
İLERİ
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