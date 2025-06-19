‘SDN Tech Expo’, İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açacak. Girişimciler, öğrenciler, teknoloji üreticileri, yatırımcılar, akademisyenler, kamu temsilcileri ve medya profesyonellerinden oluşan geniş bir katılımcı yelpazesine ev sahipliği yapacak olan etkinlikte, teknoloji devleri en yeni ürünlerini ziyaretçilerin doğrudan deneyimleyebileceği bir ortamda sunacak.

20 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Paneller, atölyeler, startup etkinlikleri ve networking buluşmalarıyla zenginleşecek fuar, Türkiye’nin teknoloji vizyonuna yön veren önemli bir platform olmayı hedefliyor. Etkinliğe 20.000’in üzerinde ziyaretçi katılımı bekleniyor.

SDN Tech Expo 2025, Türkiye teknoloji ve iletişim ekosisteminin önde gelen isimlerinin katılımıyla daha da dikkat çekici hale geliyor. Turkcell CEO’su Dr. Ali Taha Koç, ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan, otomotiv içerikleriyle geniş kitlelere ulaşan Doğan Kabak, Monster Notebook Kurucu Ortağı ve CEO’su İlhan Yılmaz, Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ile TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, fuar kapsamında düzenlenecek panellerde ve etkinliklerde yer alacak önemli isimler arasında.

Ayrıca fuar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi’nin desteğiyle de kamu ile özel sektör arasındaki teknolojik iş birliklerine zemin hazırlıyor. Teknoloji dünyasının farklı alanlarından çok sayıda yerli ve yabancı markanın katılım göstereceği fuarda, yeni nesil çözümler ilk kez tanıtılacak, startup’lar projelerini sergileme imkânı bulacak.