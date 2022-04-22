iyzico, Dogma Alares ve ETİD tarafından hazırlanan ‘2021 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu’ raporuna göre, e-ticaret işlem sayıları 2020’ye göre yüzde 46 artarak 3.4 milyar adet siparişe ve yüzde 69 artış ile 381.5 milyar TL hacme ulaştı.

E-ticaret sektörünün 2021 karnesi iyzico, Dogma Alares ve ETİD tarafından hazırlanan “2021 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu” ile detaylı bir şekilde açıklandı. E-ticaret, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de güçlü bir büyüme gösterirken; 2021 yılında GSYİH’nin yüzde 4,5’i, toplam perakende sektörünün ise yüzde 17,6’sı perakende e-ticaret satışlarından oluştu. Rapora göre, 2019’da 138 TL olarak hesaplanan ortalama sepet büyüklüğü; 2021’de 146 TL’ye ulaşırken, e-ticaret alışverişleri kapsamında tüketiciler 2021 yılında her alışverişte ortalama 170 TL harcadı.

Kredi kartları ile 1,6 trilyon harcandı

2021 yılının en çok tercih edilen ödeme yöntemi olan kredi kartı ile 8.2 milyar işlem ile 1.6 trilyon TL tutarında alışveriş yapıldı. 2021 yılında kredi kartıyla ödeme oranı yüzde 56 olmakla birlikte, son yıllarda kredi kartı kullanımındaki düşüş eğilimi de dikkat çekici. 2017 yılında alışverişlerin %82’si kredi kartıyla yapılırken bu oran artık yüzde 56. Bu gerilemenin sebebiyse banka kartları, ön ödemeli kartlar ve dijital cüzdanların daha sık kullanılması oldu.

E-ticaret satıcılarının yüzde 75’i 5 büyük ilde

2017’den beri en fazla e-ticaret satıcısına ev sahipliği yapan illerimiz sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Onları Bursa ve Antalya takip etti. Bu 5 il, e-ticaret satıcılarının yüzde 75’inden fazlasını barındırıyor. 2017’den bu yana e- ticaret satıcılarının en yoğun olarak bulunduğu moda ve aksesuar sektörü olurken, ikinci sırada mobilya, züccaciye, tuhafiye sektörü, üçüncü sıradaysa yiyecek ve içecek sektörü yer alıyor.

E-ticaret pazarını satıcılar açısından değerlendiren iyzico COO’su Orkun Saitoğlu, “Verileri incelediğimizde mikro işletmeler sayıca pazarı domine etseler bile, satış hacminde aynı etkiyi yaratamadıklarını görmekteyiz. Pazarın sadece yüzde 1’ine denk gelen büyük ölçekli satıcılar, toplam pazar payının yüzde 79’una sahip. Bu veriler daha demokratik bir ekosistemin gerekliliğine dikkat çekiyor” dedi.

E-ticaretin alışılageldik alışveriş yöntemlerini dönüştürmesinin yanı sıra, kendi içinde de hız kesmeden dönüşmeye devam ettiğine dikkat çeken Dogma Alares Kurucu Ortağı Erdal Güner ise “Bu konuda öne çıkan en çarpıcı gelişmelerden biri, blok zincir teknolojisi sayesinde konuşulmaya başlanan merkeziyetsiz e-ticaret. Merkeziyetsizleşmeyle birlikte e-ticaret ekosistemi daha adil bir yapıya doğru evriliyor: Yatay karar mekanizması sayesinde e-ticaret hiç olmadığı kadar demokratik bir hale gelme potansiyeline kavuşuyor” diye konuştu.

Pandemi ile beraber tüketiciler kadar işletmelerinde e-ticarete olan ilgisinin arttığını belirten Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi ise pandemide e-ticaret yapan işletme sayısının beş kattan fazla arttığını söyledi. Ürünlerini sadece online kanallardan satan girişimcilerin sayısının gittikçe arttığını belirten Ekmekçi, “Büyük perakendeciler e-ticareti artık yan bir iş değil, ana iş kolu olarak görmeye başladı. Süpermarket, taze gıda ve yemek sektörleri tamamen bir dönüşüm sürecinin içine girdiler” dedi.