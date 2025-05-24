X (Twitter) çöktü mü? Sorunun kaynağı ne?

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski adıyla twitter) bugün bazı sorunlar yaşıyor gibi görünüyor. Farklı web sitelerindeki kullanıcı deneyimlerini ve kesintileri takip eden DownDedector'ün verilerine göre özellikle saat 15.00'ten sonra hata bildirimlerinde keskin bir artış yaşandı. X henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Kullanıcılar paylaşımları görmek istediğinde "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" mesajı çıkıyor.

Yaşanan problem küresel. İngiliz Daily, Mail İngiltere’de 11.000’den fazla kullanıcının Downdetector'e sorun bildirdiğini yazdı. ABD'den gelen hata raporları bir hayli fazla. Platformda perşembe akşamı da sorunlar yaşanmıştı.

ÜLKE BAZLI DEĞİL

Küresel internet izleme kuruluşu NetBlocks ise X'in "bazı kullanıcılar için bir hafta içinde ikinci kez uluslararası kesintiler yaşadığını" yaşadığını, sorunun ülke bazlı olmadığını duyurdu.

The Verge'nin haberine göre ise bugünkü sorun Perşembe sabahı X’e ait Oregon’daki bir veri merkezinde yangın çıktığı yönündeki haberlerin ardından ortaya çıktı. Yangınla ilgili haberlerin ardından X’te erişim problemi olduğuna dair şikayetler vardı, ancak o günkü kesinti nispeten küçüktü. The Verge, bugünkü sorunun o yangınla ilgili olup olmadığının bilinmediğini söylüyor. X ise henüz bir açıklama yapmadı.

SON 24 SAAT HATA BİLDİRİM RAPORU

Twitter (X) için kullanıcılardan gelen hata bildirim raporlarına bakıldığında özellikle 15.00'ten sonra büyük bir artış olduğu görülüyor.