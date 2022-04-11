Geçtiğimiz günlerde önemli miktarda hisse satın alarak bir anda Twitter’ın en büyük hissedarı haline gelen Elon Musk, büyük bir sürpriz yaparak sosyal medya devinin yönetim kuruluna katılmama kararı aldı.

Twitter CEO’su Parag Agrawal, Pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Elon Musk’ın Twitter yönetim kuruluna katılmayacağını, yönetim kuruluna atanacağını açıklamasının ardından geçen bir haftadan kısa bir süre sonra bu fikrinden vazgeçtiğini duyurdu. Musk, sosyal medya devinde büyük bir hisse satın aldıktan ve en büyük hissedar haline geldikten sonra Twitter yönetim kuruluna katılmak üzere seçilmişti.

Parag Agrawal, açıklamasında “Elon, yönetim kurulumuza katılmamaya karar verdi” dedi ve ekledi: “Elon’un yönetim kuruluna atanması resmi olarak 9 Eylül’de yürürlüğe girecekti. Ancak Elon aynı sabah artık yönetim kuruluna katılmayacağını paylaştı.”

Agrawal, açıklamasının devamında “bunun en iyisi olduğuna inanıyorum” dedi.

Şu anda dünyanın en zengin adamı ve mikroblog platformunda 80 milyondan fazla takipçisi olan Musk’ın, geçen hafta Twitter’ın hisselerinin yüzde 9,2’sini satın aldığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerinde, Twitter’ın yönetim kurulu için seçilmişti ve kurulun bir üyesi olacağı düşünülüyordu.

Agrawal, Elon Musk yönetim kuruluna katılmasa bile, şirketin en büyük hissedarı olduğunu hatırlattı ve “onun katkılarına sonuna kadar açığız” dedi.

Milyarder teknoloji girişimcisi Musk, en büyük hissedar haline gelmeden önce de Twitter’ın en sıkı kullanıcılarından biri olarak biliniyordu. Sorunlar veya diğer kamuya açık kişiler hakkında kışkırtıcı ve tartışmalı ifadelerle tuhaf veya iş odaklı ifadeleri sıklıkla gündeme düşüyordu.

Musk’ın yönetim kuruluna girmekten neden vazgeçtiği henüz net olarak bilinmiyor. Ancak bazı tahminler, Musk’ın daha fazla Twitter hissesi almaya hazırlandığı ve bu yüzden görevi kabul etmediği yönünde.