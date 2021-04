Twitter’da gece saatlerinde başlayan sorun tam olarak çözülebilmiş değil. Twitter ise bugün paylaştığı mesajda bazı kullanıcıları etkileyen erişim sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Twitter’ın resmi hesabından yapılan açıklamada 2. açıklamada “Twitter’ın bazı kısımlarının çeşitli yerlerde çalışmadığını biliyoruz. Bu sorunu çözmek ve en kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden kullanıcılar Twitter’da dünden bu yana yaşanan erişim problemiyle ilgili sosyal medya platformlarından çok sayıda paylaşım yaptı.

We know that parts of Twitter still aren’t working for some of you. We’re fixing an issue with our servers to get things back to normal soon. Thanks for sticking with us.

