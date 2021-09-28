Netcad, görüntü işleme yetenekleri ile yapay zekâ algoritmalarını buluşturan Udentify’ı satın alıyor.

Netcad, Udentify’ın perakende odaklı olarak kapalı alanlarda geliştirdiği akıllı kamera bazlı iş zekâsı çözümlerini açık alanlara ve yeni dikeylere taşımayı hedefliyor.

Bu birleşme için oldukça heyecan duyduklarını ifade eden Netcad Eş Genel Müdürü Bahadır Ilgaç, şunları söyledi:

“Bu satın alma bizim için çok heyecan verici. Netcad olarak ilk kez bir şirketi satın alıyor, hem teknoloji hem de kanal olarak yeni kulvarlara giriyoruz. Son yıllarda başlattığımız işbirlikçi çalışma tarzımızın ilk meyvelerinden biri Udentify. Bu dönüşümün yansımalarını yakın gelecekte görmeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde bu satın almanın çift taraflı sinerjilerinden faydalanıyor olacağız. Udentify’da bulunan yapay zeka tabanlı görüntü işleme teknolojisini perakende analitiğinin dışına çıkarıp, kendi kanallarımızdaki vakalarla buluşturacağız. Diğer taraftan da Udentify yeteneklerini kendi teknolojilerimizle bir araya getirip başta perakende ve üretim sektörleri olmak üzere yeni dikeylere giriş yapacağız. Hedefimiz Udentify’ın teknoloji ekibini büyüterek sevgili kardeşimiz Can Dörtkardeşler’in hayal ettiği gibi görüntü işleme alanında Türkiye’nin en yetkin firması haline gelmek. Eminim Can da bizi izliyor ve gururlanıyordur. Bu vesile ile kendisini tüm Netcad ailesi olarak özlemle andığımızı belirtmek isterim.”