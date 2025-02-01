Vodafone’dan dünyanın ilk uzay video görüşmesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelişme, tam mobil genişbant deneyimi sunmak için inşa edilmiş tek uydu teknolojisi ve evrensel dijital bağlantı sağlanarak mobil kapsama boşluklarının kapanmasına zemin hazırlıyor.

Günümüz uydu tabanlı hizmetlerinden farklı olarak, kullanıcıların tam mobil genişbant bağlantısından faydalanabilmek için özel bir uydu anteni, terminal veya pahalı bir uydu telefonuna ihtiyacı bulunmuyor.

Sunulacak hizmet, mevcut 4G ve 5G mobil ağlarının deneyimini yansıtarak, kullanıcıların günlük akıllı telefonlarıyla uzay ve kara tabanlı ağlar arasında otomatik geçiş yapmalarını sağlıyor.

Astronot Tim Peake ve Vodafone Grup Üst Yöneticisi (CEO) Margherita Della Valle, şirketin yeni uzaydan kara geçiş noktasındaki dönüm noktasını kutladı. Bu nokta, kullanıcının akıllı telefonundan gelen tüm sinyalleri şirketin ortağı AST SpaceMobile'ın BlueBird uyduları aracılığıyla alıp yönlendiriyor.

Vodafone mühendisi Rowan Chesmer, görüşmeyi, Galler'in uzak dağlık bir bölgesinde, daha önce mobil genişbantın olmadığı bir yerde gerçekleştirdi.

Rowan, 2017'de Vodafone'un mezuniyet programına katıldı ve şu an küresel bağlantıyı geliştirecek kesintisiz uydu teknolojileri üzerinde çalışıyor.

TÜRKİYE’DE TESTLERİ YAPILDI

Vodafone Türkiye de geçtiğimiz günlerde aynı teknolojiyi kullanarak Türkiye'de AST SpaceMobile’a ait BlueWalker3 test uydusu üzerinden sesli görüşme ve SMS testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Bolu-Düzce arasındaki kapsamanın olmadığı kırsal ve dağlık bir alanda, herhangi bir ek ekipman veya yazılım kullanmadan, standart telefonlarla gerçekleştirilen bu başarılı test Türkiye’de bir ilk, dünyada da AST ile gerçekleştirilen ABD'deki testlerden sonra ilk olması yönüyle öneme sahip.

Düşük dünya yörüngesinde faaliyet gösteren teknoloji, dünyadaki tek uydu hizmeti ve şirketin kara tabanlı ağlarının bir uzantısı olarak, birden fazla 4G veya 5G akıllı telefona doğrudan mobil genişbant hizmeti sunuyor.

Uydu, şu anda geçerli bir mobil veya sabit alternatifin olmadığı yerlerde, kapsama sağlayan tamamlayıcı bir teknoloji. Uydu hizmeti ve kara tabanlı ağ bir arada, Avrupa'ya dağlar ya da denizlerde her yerde kullanılabilecek bir iletişim altyapısı sunacak, genel dayanıklılığı artıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Margherita Della Valle, görevlerinin, nerede olursa olsun herkesin bağlantı kurmasını sağlamak olduğunu belirterek, gelişmiş Avrupa 5G ağlarının, son teknoloji uydu teknolojisiyle destekleneceğini aktardı.

Müşterilere en iyi ağı sunduklarını kaydeden Valle, "Daha önce mobil iletişim imkanı olmayan insanları birbirine bağlıyoruz. Bu, dijital uçurumu kapatmaya yardımcı olacak ve tüm Avrupa'daki insanlara aileleri ve arkadaşlarıyla iletişim kurma, iş yapma fırsatı sağlayacak, aynı zamanda acil durumlarda kırsal alanlardaki güvenilir bağlantıyı sağlayacak." ifadelerini kullandı. AA