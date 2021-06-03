Dijital servislerde büyümeyi hedefleyen Vodafone, geleneksel Sabit Ses Santrali (PBX) altyapısını yeni nesil çözümlerle buluta taşıyan yerli teknoloji ve yazılım şirketi FGS’nin yüzde 50’sini satın aldı. ​​​​​​​

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma yolunda büyümesini sürdürüyor. Sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçerek dijital servislerde de büyümeyi hedefleyen Vodafone, geleneksel Sabit Ses Santrali (PBX) altyapısını yeni nesil çözümlerle buluta taşıyan yerli teknoloji ve yazılım şirketi FGS’nin yüzde 50’sini satın aldığını duyurdu.

Anlaşmaya göre, FGS’nin marka adı ve organizasyon yapısı aynı kalırken, FGS yönetim kuruluna Vodafone Türkiye’den 2 isim katılacak. FGS, Türkiye’deki tüm sektörlere hizmet veren bir firma olmaya devam edecek. Yüzde 100 Türk şirketi olan FGS’nin ürün ve hizmetleri, Vodafone Türkiye’nin mükemmeliyet merkezi olma hedefi doğrultusunda diğer ülkelere de ihraç edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone olarak, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu hedefe ulaşmak için izledikleri yollardan birinin yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketine dönüşmeyi kapsadığını vurgulayan Aksoy, şunları aktardı:

“Sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyor; dijitalleşmenin gücünü kullanarak, dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı, dijitalleşmek isteyen işletmelerin en önemli destekçisi olma yönünde adımlar atıyoruz. FGS ortaklığı, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma yolunda attığımız önemli adımlardan biri. Bu işbirliğiyle, sabit ses pazarındaki payımızı artırmayı hedefliyoruz. Vodafone ve FGS Ar-Ge ekipleri yenilikçi ürünler geliştirme konusunda da işbirliği yapacak. FGS, Türkiye’deki tüm sektörlere hizmet veren bir firma olmaya devam edecek.

FGS ortaklığımız, ülkemizde yerli ürün ekosisteminin gelişmesi konusundaki önceliğimizi de destekliyor. Türkiye’de yerlilik oranı daha yüksek bir haberleşme sektörü yaratılmasına yönelik adımları destekliyoruz. Yerli ekosistemimize dahil olan firmaları uzun vadede Vodafone’un global gücünden ve deneyiminden yararlandırmak istiyoruz. Bu kapsamda, FGS’nin ürün ve hizmetlerini de mükemmeliyet merkezi olma hedefimiz doğrultusunda yurtdışına ihraç etmek istiyoruz. Vodafone olarak, dijital servislerde büyümeye devam edeceğiz.”

FGS CEO’su Nihat Yılmaz ise FGS olarak 2011 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesinde ses ve haberleşme yazılımları geliştirdiklerinin altını çizdi. Geliştirdikleri çözümlerin birçok kamu kurumu ve özel sektör firmasında yaygın olarak kullanım imkânı bulduğuna değinen Yılmaz, “Türkiye’nin lider mobil ve sabit ağ operatörlerinden biri olan Vodafone ile ortaklık kurmamız bizlerin doğru yolda olduğunu göstermiş ve daha büyük hedeflere odaklanmamız için tüm ekibimize moral ve motivasyon kaynağı olmuştur.

Kısa vadeli hedeflerimizde ses, video, mesajlaşma, e-mail ve sosyal medya gibi haberleşme kanallarının tek bir platform üzerinde birleştirilmesi ve ülkemizdeki tüm operatörlerde yaygın olarak kullanılması vardır. Orta vadede ise ülkemizde geliştirdiğimiz yazılımların Vodafone ile birlikte yurt dışına ihraç edilmesi ve yaygınlaştırılması ana hedeflerimizdendir. Vodafone ortaklığının bizlere verdiği güç ve avantajlar ile ülkemizde geliştirdiğimiz yazılımların, kendi alanlarında dünya markaları arasında yer alacağına inancımız artmıştır.” açıklamasında bulundu.

– Vodafone’un 7 yıldır iş ortağı

Vodafone’un 7 yılı aşkın bir süredir kurumsal iş ortağı olarak çalışan FGS, yazılım ürünlerini kendi geliştiriyor. Kamu alanında da projeleri bulunan FGS, ses alanında pek çok yenilikçi ürün sunuyor. Şirket, bulutta çalışan yazılım tabanlı sabit telefon santral sistemi Cloud PBX ürününün yanı sıra yine Cloud PBX altyapısına dayanan ve akıllı telefonlarda uygulama olarak kullanılabilen Cloud PBX mobil aplikasyonunu da geliştirdi. FGS ayrıca, tam kapsamlı çağrı merkezi çözümleri ve CRM entegrasyonu hizmetleri; sesli mesaj ve yönlendirme hizmeti, akıllı sesli mesaj gönderimi, sesli yanıt sistemi, sesten metne dönüştürme (speech-to-text) ve metni sese dönüştürme (text-to-speech) modüllerinden oluşan gelişmiş IVR çözümleri ve çoklu kişinin aynı anda bağlandığı sesli ve video görüşme çözümleri sunuyor.