DownDedector verilerine göre dünyanın dört bir yanından Whatsapp, Instagram, Facebook, Threads gibi platformanlarda problem yaşandığına dair bildirimlerde büyük artış var.

Kullanıcıların yaşadığı sorunlar, meta uygulamalarını ya da web sitelerini kullanamamaktan yorum gönderememek ya da yorumları görememeye kadar uzanıyor. Facebook da “sorunun mümkün olan en kısa sürede düzeltilmesi için çalışıldığını" duyurdu. The Verge'ün haberine göre bu büyük kesinti, Mart ayında Facebook ve Instagram'ı çökerten başka bir büyük Meta kesintisinin ardından geldi. Meta ayrıca Ekim 2022'de Instagram ve Facebook'u etkileyen büyük bir kesinti yaşamıştı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu bilgisini paylaştı. Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.

META'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Meta'dan soruna ilişkin yapılan açıklamada ise "Teknik bir sorunun bazı kullanıcıların uygulamalarımıza erişimini etkilediğinin farkındayız. İşleri mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.

