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Whatsapp, Instagram, Facebook'ta kesintiler yaşanıyor: Meta ve Bakanlıktan açıklama var

Bu akşam Whatsapp, Instagram, Facebook gibi meta platformalarında küresel olarak problem yaşanıyor. Soruna ilişkin Meta'dan bir açıklama yapıldı.

11 Aralık 2024 | 21:51
Son Güncellenme: 11 Aralık 2024 | 22:23
Whatsapp, Instagram, Facebook'ta kesintiler yaşanıyor: Meta ve Bakanlıktan açıklama var

DownDedector verilerine göre dünyanın dört bir yanından Whatsapp, Instagram, Facebook, Threads gibi platformanlarda problem yaşandığına dair bildirimlerde büyük artış var.

Kullanıcıların yaşadığı sorunlar, meta uygulamalarını ya da web sitelerini kullanamamaktan yorum gönderememek ya da yorumları görememeye kadar uzanıyor. Facebook da “sorunun mümkün olan en kısa sürede düzeltilmesi için çalışıldığını" duyurdu. The Verge'ün haberine göre bu büyük kesinti, Mart ayında Facebook ve Instagram'ı çökerten başka bir büyük Meta kesintisinin ardından geldi. Meta ayrıca Ekim 2022'de Instagram ve Facebook'u etkileyen büyük bir kesinti yaşamıştı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu bilgisini paylaştı.  Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.

META'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Meta'dan soruna ilişkin yapılan açıklamada ise "Teknik bir sorunun bazı kullanıcıların uygulamalarımıza erişimini etkilediğinin farkındayız. İşleri mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.
 

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Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Bir şirket daha bedelsiz başvurusu duyurdu: Yüzde 200
3. çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
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