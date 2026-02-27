WhatsApp Web ve Masaüstü Çöktü: Dünya Genelinde "QR Kod" Krizi!

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, bugün sabah saatlerinden itibaren masaüstü ve web sürümlerinde yaşanan ciddi bir teknik arıza ile gündeme oturdu. Küresel çapta etkisini gösteren bu erişim sorunu nedeniyle bilgisayar üzerinden iletişim kurmak isteyen kullanıcılar, sisteme giriş yapabilmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Kesinti izleme platformu Downdetector’den alınan verilere ve dünya genelindeki binlerce raporun analizine göre, sorunun kaynağının genel mesajlaşma altyapısından ziyade özellikle "cihaz bağlama ve senkronizasyon" sistemindeki bir hatadan kaynaklandığı anlaşılıyor.
1 Erişim sağlanamıyor
Yaşanan bu teknik aksaklık nedeniyle bilgisayarlarda önceden açık olan WhatsApp Web oturumları aniden sonlanırken, kullanıcılar sayfayı yenilediklerinde bitmek bilmeyen bir QR kod döngüsünün içine giriyor. Sisteme yeniden giriş yapmaya çalışan kişiler, kodu okuttuktan hemen sonra oturumun tekrar kapanması ve sistemin baştan kod istemesi sorunuyla karşılaşıyor. Bu durum özellikle iş süreçlerini bilgisayar üzerinden yürüten milyonlarca kişi için büyük bir engel teşkil ediyor.
2 Henüz resmi bir açıklama yapılmadı
Sorunun cihazlar arasındaki dağılımı incelendiğinde ise iPhone sahiplerinin çok daha derin bir mağduriyet yaşadığı görülüyor. Birçok iOS kullanıcısı, bağlantı hataları nedeniyle sisteme hiçbir şekilde erişim sağlayamazken, telefon ile bilgisayar arasındaki eşleşmenin tamamen koptuğu bildiriliyor. Sohbetlerin yüklenememesi ve senkronizasyonun sağlanamaması sebebiyle kullanıcılar şu an için yalnızca mobil uygulama üzerinden iletişim kurabiliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, teknik ekiplerin küresel çapta yaşanan bu giriş ve senkronizasyon krizini çözmek adına çalışmalarını sürdürdüğü tahmin ediliyor.
3 Kullanıcılar "QR kod döngüsü"ne takıldı
Küresel kesinti izleme platformu Downdetector verilerine göre, binlerce kullanıcı aynı sorundan şikayetçi: Sonsuz bir QR kod döngüsü. Bilgisayarlarında açık olan oturumları aniden sonlanan kullanıcılar, sayfayı yenilediklerinde veya yeniden giriş yapmak istediklerinde sistemin sürekli yeni bir QR kod talep ettiğini belirtiyor.
4 iPhone kullanıcıları bağlantı kuramıyor
Sorunun özellikle iPhone sahiplerini daha ağır etkilediği görülüyor. Birçok iOS kullanıcısı, cihazlarını bilgisayara bağlamaya çalışırken bağlantı hataları alıyor ve sisteme hiçbir şekilde erişim sağlayamıyor.
5 Sorunun kaynağı: Senkronizasyon hatası
Yapılan ilk teknik analizler, sorunun WhatsApp’ın genel mesajlaşma altyapısından ziyade, "cihaz bağlama ve senkronizasyon" sistemindeki bir hatadan kaynaklandığını gösteriyor. Yani mesajlar telefona gelmeye devam etse de, bu verilerin masaüstü sürümüne aktarılmasında büyük bir kopukluk yaşanıyor.
6 Özetle yaşanan sorunlar:
Mevcut oturumların aniden kapanması.
Sürekli QR kod okutma talebi (Döngü).
iPhone cihazlarda bağlantı ve eşleşme hataları.
Sohbet geçmişinin yüklenmemesi.
WhatsApp yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, sorunun küresel çapta bir sunucu güncellemesinden veya sunucu taraflı bir teknik arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.