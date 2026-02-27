WhatsApp Web ve Masaüstü Çöktü: Dünya Genelinde "QR Kod" Krizi!

Sorunun cihazlar arasındaki dağılımı incelendiğinde ise iPhone sahiplerinin çok daha derin bir mağduriyet yaşadığı görülüyor. Birçok iOS kullanıcısı, bağlantı hataları nedeniyle sisteme hiçbir şekilde erişim sağlayamazken, telefon ile bilgisayar arasındaki eşleşmenin tamamen koptuğu bildiriliyor. Sohbetlerin yüklenememesi ve senkronizasyonun sağlanamaması sebebiyle kullanıcılar şu an için yalnızca mobil uygulama üzerinden iletişim kurabiliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, teknik ekiplerin küresel çapta yaşanan bu giriş ve senkronizasyon krizini çözmek adına çalışmalarını sürdürdüğü tahmin ediliyor.