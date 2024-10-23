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WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu

WhatsApp, çoklu cihaz desteğini genişleterek artık kullanıcıların telefon haricindeki cihazlardan kişi ekleyebilmesine olanak tanıyacak yeni özelliğini duyurdu.

23 Ekim 2024 | 09:44
WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu

Kullanıcılar bilgisayar, telefon ve tabletten ayrı ayrı giriş yaptığı WhatsApp uygulamasında sadece telefondan kişiler ekleyebiliyordu. Meta, önümüzdeki günlerde yapacağı yeni bir güncellemeyle kişileri, giriş yapılan diğer cihazlardan da rehbere ekleyebilmeyi mümkün kılıyor. Bu yenilik, telefonunuzu kaybetseniz veya ana numaranıza yeni bir cihaz bağlasanız bile tüm kişilerinizi WhatsApp'ın bulut depolama alanında görebileceğiniz anlamına geliyor. 

Şirket, güvenli kişi kaydetmeyi sağlamak için Kimlik Kanıtı Bağlantılı Depolama (IPLS) adı verilen yeni bir şifreli depolama sistemi geliştirdiğini de açıkladı. Kullanıcılar bir kişiyi kaydettiğinde sistem, cihazda bir şifreleme anahtarı oluşturuyor. Ayrıca uygulama, bir kullanıcının dizininin şifreleme özelliklerinde yapılacak herhangi bir değişikliği imzalamak için bulut hizmetleri şirketi Cloudflare ile de ortaklık kuruyor.

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Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
GERİ
İLERİ
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