WhatsApp yeni özelliklerini duyurdu

Kullanıcılar bilgisayar, telefon ve tabletten ayrı ayrı giriş yaptığı WhatsApp uygulamasında sadece telefondan kişiler ekleyebiliyordu. Meta, önümüzdeki günlerde yapacağı yeni bir güncellemeyle kişileri, giriş yapılan diğer cihazlardan da rehbere ekleyebilmeyi mümkün kılıyor. Bu yenilik, telefonunuzu kaybetseniz veya ana numaranıza yeni bir cihaz bağlasanız bile tüm kişilerinizi WhatsApp'ın bulut depolama alanında görebileceğiniz anlamına geliyor.

Şirket, güvenli kişi kaydetmeyi sağlamak için Kimlik Kanıtı Bağlantılı Depolama (IPLS) adı verilen yeni bir şifreli depolama sistemi geliştirdiğini de açıkladı. Kullanıcılar bir kişiyi kaydettiğinde sistem, cihazda bir şifreleme anahtarı oluşturuyor. Ayrıca uygulama, bir kullanıcının dizininin şifreleme özelliklerinde yapılacak herhangi bir değişikliği imzalamak için bulut hizmetleri şirketi Cloudflare ile de ortaklık kuruyor.