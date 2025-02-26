Yandex Maps yenilendi: İşte yeni özellikler

Yandex Maps’in yerel ihtiyaçlara göre uyarlanmış özelliklerle güncellenmesinin ötesinde, Yapay Zekalı Yandex Arama ile entegre edilerek daha bağlantılı bir dijital ekosisteme doğru bir adım atıldığını belirten Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, “Duyurulan diğer gelişmelerin yanı sıra atılan bu adım ile Yandex Türkiye, Türkiye’nin dijital pazarındaki varlığını güçlendirme ve sürekli olarak yerel ihtiyaçlara uygun ürün ve hizmetler sunarak uzun vadeli, güvenilir bir iş ortağı olma konusundaki kararlılığını daha da pekiştiriyor” dedi.

YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Yandex Maps kullanıcıları artık uygulamadan çıkmadan yerel işletmeler ve turistik noktalar hakkında daha fazla bilgi edinebiliyor. Ayrıca Yandex Maps, şu anda 250.000’den fazla konum için Yazeka’nın yapay zeka destekli özetlerini sunuyor. Bu özetler, her yer hakkında genel bir değerlendirme ve öne çıkan noktaları içeriyor Liste; İstanbul’daki Topkapı Sarayı ve Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi gibi yerel otantik noktalar ile İzmir’deki özel kültür galerisi Arkas Sanat Merkezi ve daha birçok mekânı kapsıyor.

1 MİLYONDAN FAZLA İŞLETME EKLENDİ

Buna ek olarak, Yandex Maps kullanıcıları artık daha fazla yeni restoran, bar, mağaza ve diğer yerel işletmeleri de keşfedebiliyor. Son güncellemeyle birlikte listeye İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve diğer şehirler dahil olmak üzere 1.250.000 yeni işletme eklendi. Önümüzdeki aylarda ise Bursa, Kocaeli, Konya, Sakarya ve Tekirdağ'da da daha fazla işletme sisteme dahil edilecek.

Yandex Maps ayrıca Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir için toplam 32 şehir rehberi sunmaya başladı. Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde erişilebilen bu rehberler; ülke genelindeki turistik noktalardan, gizli kalmış hazinelere kadar birçok detaylı bilgi içeriyor. Öneriler ise keşif deneyimini zenginleştirmek ve farklı ilgi alanlarına hitap etmek için tasarlandı. İster Antalya’daki en iyi kahvaltı mekânlarını, ister Adana’daki taze ürünleri bulabileceğiniz pazarları ya da İstanbul’daki güzel sanatlar galerilerini arıyor olun, tüm rehberleri görmek için uygulamayı açıp ekranın sol alt köşesindeki “Rehberler” butonuna tıklamak yeterli oluyor.

44 BİN KM YOL GÜNCELLENDİ

Yandex Maps, İstanbul'daki 44.000 km yolu güncelleyerek trafik ışıkları ve hız sınırı işaretleri gibi önemli ayrıntıları ekledi ve hem sürücüler hem de yayalar için daha sorunsuz bir seyahat deneyimi sağladı.

Uygulamaya 2.000’den fazla güzergâh ve 51.000 otobüs durağı eklenerek toplu taşıma kapsamı da genişletildi. Buna ek olarak, İstanbul’da 38, İzmir’de ise 13 deniz ulaşım rotası da haritalandırıldı ve böylece kullanıcıların şehirler arasında çok yönlü seyahat planlaması yapmaları kolaylaştırıldı.

Ayrıca, Yandex Maps artık Türkiye'nin büyük metropollerindeki sokak görünümlerini güncel görüntülerle birlikte sunuyor. Bu görüntüler, bölgeyi sanal olarak gezme imkânı sağlarken; önceden rota planlamak, doğru girişi bulmak veya sadece evden çıkmadan bir mahalleyi keşfetmek için de kullanılabiliyor. Şirketin özel araçları, İstanbul'da yaklaşık 12.500 km, Ankara'da ise 4.000 km yol kat ederek benzersiz sokak görüntüleri elde etti.

YARIM MİLYON OTOMATİK VARIŞ NOKTASI

Navigasyonu daha da kolaylaştırmak için İstanbul, İzmir ve Ankara’daki yarım milyon popüler destinasyon için otomatik varış noktaları eklendi. Bu özellik, kullanıcıları doğrudan ana girişlere, teslimat noktalarına veya ulaşım merkezlerindeki otoparklara yönlendiriyor. Örneğin, İstanbul Havalimanı'na giderken kullanıcılar artık rotalarını doğrudan giriş-çıkış kapılarının bulunduğu bölgelerde belirlenen 10 noktadan birine göre planlayabiliyor.

Ayrıca, İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya’daki 110 alışveriş merkezi ve beş büyük havalimanı için detaylı kapalı alan haritaları da kullanıma sunuldu. Bu önemli yenilik, kullanıcıların büyük kompleksler içinde belirli mağazaları, çıkış kapılarını ve önemli tesisleri hızlıca bulmalarını sağlıyor. Bu navigasyon odaklı iyileştirmelerin tümü, Yandex Navi uygulamasında da bulunuyor.