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Yandex Yazeka'yı görsel yanıtlarla güçlendirdi

Yandex Türkiye, yapay zeka destekli bulma motoru Yazeka’ya getirdiği yeni özellikleri duyurdu. Yapay Zeka destekli bulma motoru Yazeka, yeni geliştirmeler ile metinsel sonuçları görsel yanıtlarla destekleyerek arama deneyimini güçlendirmeyi hedefliyor.

24 Nisan 2025 | 14:53
Yandex Yazeka'yı görsel yanıtlarla güçlendirdi

Yandex Türkiye, yapay zeka destekli bulma motoru Yazeka’ya getirdiği yeni özellikleri duyurdu. Yapay Zeka destekli bulma motoru Yazeka, yeni geliştirmeler ile metinsel sonuçları görsel yanıtlarla destekleyerek arama deneyimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yandex Arama Ürün Yöneticisi Rufat Mirza, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Yandex'in Türkiye'deki stratejisinin dört temel unsur üzerinden tanımladı. Bu unsurların ilkinin, tüm dijital ekosistemi bir araya getiren yapay zekâlı bulma motoru Yazeka olduğunu belirtirken; ikinci unsurun ise bulma motorundan harita hizmetlerine kadar uzanan entegre Yandex ekosistemi olduğuna dikkat çekti. 

Yandex’in küresel oyuncularla rekabet stratejisinde Türkçe'ye, kültürel öğelere ve kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklandığına vurgu yapan Mirza, “Biz Yandex Türkiye olarak, çoğu şirketin genel geçer yaklaşımından farklı olarak yerel unsurlara oldukça önem veriyoruz” dedi.

Gerçekleştirilen çalışmalar odağında Yazeka’ya entegre edilen yeni görsel ve video özelliklerinin detaylarını da paylaşan Mirza, gelişmiş problem çözme özelliklerine sahip olan Yazeka’nın artık sadece özet yanıtlar vermekle kalmadığını, bunları görsellerle de desteklediğini ve bu sayede kullanıcıların derinlemesine araştırma ve beceri geliştirme deneyimlerinin en üst düzeye çıkarıldığını ifade etti.

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Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 100
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)
Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
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