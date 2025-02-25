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Yapay zeka çalışanların yerini almaya başladı: 4 bin kişiyi işten çıkaracak

Singapur'un en büyük bankalarından DBS, gelecek 3 yıl içinde farklı pozisyonlardaki yaklaşık 4 bin sözleşmeli çalışanı işten çıkararak bu görevlerde yapay zekadan yararlanmayı planladığını açıkladı.

25 Şubat 2025 | 14:49
Yapay zeka çalışanların yerini almaya başladı: 4 bin kişiyi işten çıkaracak

Yerel basındaki haberlere göre, DBS Bank Yönetim Kurulu Başkanı Piyush Gupta, Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen konferansta yapay zekanın bankacılık sektöründeki etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın insanların yaptığı işleri daha fazla üstlenmesini beklediğini ifade eden Gupta, "Güncel tahminime göre, gelecek 3 yıl içinde iş gücümüzü yaklaşık 4 bin kişi ya da yüzde 10 azaltacağız." ifadesini kullandı.

Gupta, işten çıkarmaların sözleşmeli çalışanlardan oluşacağını, buna karşılık yapay zeka ile bağlantılı yaklaşık 1000 yeni pozisyon açmayı planladıklarını vurguladı.

Söz konusu işten çıkarmaların hangi pozisyonları etkileyeceği hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Yaklaşık 41 bin kişiye istihdam sağlayan DBS Bank bünyesinde 8 ila 9 bin sözleşmeli çalışan bulunuyor. AA

 

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24 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?
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Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var (24 Şubat)
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SPK duyurdu: Olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başladı
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