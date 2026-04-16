Yapay zeka, çip devini zirveye taşıdı: Tedarik zinciri aksasa da o durmuyor! Yüzde 58 kar artışıyla tarihi rekor

Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC), yapay zeka çiplerine olan talebin güçlü kalmasıyla ilk çeyrek karında yüzde 58′lik bir artış kaydederek tahminleri aştı ve yeni bir rekor kırdı.

Yapay zeka teknolojilerine olan küresel ilginin patlama yapması, dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi’nin (TSMC) finansal tablolarına tarihi bir büyüme olarak yansıdı.

Şirket, Mart ayında sona eren yılın ilk çeyreğinde net karını bir önceki yılın aynı dönemine göre %58 oranında artırarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Üst üste dördüncü çeyrekte de kar rekoru kıran TSMC, bu dönemde 572,48 milyar NT$ net kar elde ettiğini duyurdu.

Şirketin gelir performansında da benzer bir ivme gözlendi. CNBC'de yer alan habere göre; LSEG SmartEstimates analistlerinin öngörülerini aşan TSMC, toplam gelirini 1,134 trilyon NT$ seviyesine taşıdı. Geçtiğimiz hafta yıllık bazda %35’lik bir gelir artışı bildiren teknoloji devi, Orta Doğu’da süregelen çatışmalar ve buna bağlı tedarik zinciri endişelerine rağmen, başta Apple olmak üzere büyük müşterilerinden gelen gelişmiş çip talebini kesintisiz bir şekilde karşılamaya devam etti. Şirket yöneticileri, küresel enerji arzındaki son dalgalanmaların operasyonları üzerinde kısa vadeli bir risk oluşturmadığını vurguladı.

Sektör liderleri için yüksek performanslı işlemciler üretiyor

TSMC’nin bu başarısının temelinde, Nvidia ve AMD gibi sektör liderleri için ürettiği yüksek performanslı işlemciler yer alıyor. Özellikle yapay zeka ve 5G uygulamalarını kapsayan "yüksek performanslı bilgi işlem" birimi, toplam gelirin %61’ini oluşturarak büyümenin ana motoru oldu.

Teknolojik üstünlüğünü koruyan şirket, 7 nanometre ve daha küçük boyuttaki gelişmiş çiplerin toplam wafer (plaka) gelirinin %74’ünü sağladığını açıkladı. Daha yüksek işlem gücü ve enerji verimliliği sunan en ileri teknoloji ürünü 3 nanometre altındaki çiplerin payı ise toplam sevkiyat gelirinde %25’e ulaştı.

Geleceğe yönelik büyüme stratejilerini de netleştiren TSMC, artan talebi karşılamak amacıyla Tayvan’ın Tainan şehrinde yeni bir gelişmiş çip üretim tesisi kuracağını duyurdu. Ayrıca şirket, Ocak ayında 52-56 milyar dolar olarak öngördüğü yıllık sermaye harcaması tahminini revize ederek, bu harcamaların belirlenen aralığın en üst sınırında gerçekleşmesini beklediğini teyit etti. Bu yatırım planı, şirketin yapay zeka pazarındaki hakimiyetini pekiştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.