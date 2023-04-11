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Yapay zeka haber sunacak: Kuveyt haber kanalı Fedha'yı tanıttı

Kuveytli bir medya kuruluşu yapay zeka (AI) kullanarak sanal bir haber sunucusu yarattığını açıkladı.

11 Nisan 2023 | 15:11
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Yapay zeka haber sunacak: Kuveyt haber kanalı Fedha'yı tanıttı

"Fedha", Kuwait Times'ın bir iştiraki olan Kuwait News'in Twitter hesabında ilk kez görücüye çıktı.

BBC'de yer alan habere göre açık renk saçlı, siyah ceket ve beyaz tişört giyen bir kadın görüntüsü olarak ekran karşısına çıkan sanal haber sunucusu, "Ben Fedha, Kuveyt'te Kuwait News'te yapay zeka ile çalışan ilk sunucuyum. Ne tür haberleri tercih ediyorsunuz? Fikirlerinizi duyalım" sözleriyle kendini tanıttı.

Kuwait News'in genel yayın yönetmen yardımcısı Abdullah Boftain, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bu hamlenin yapay zekanın "yeni ve yenilikçi içerik" sunma potansiyelini test ettiğini söyledi.

Boftain, Fedha'nın Kuveyt aksanına sahip olacak ve çevrimiçi haber bültenlerini okuyacak şekilde gelişebileceğini söyledi.

Fedha ne demek?

Boftain, "Fedha, metal olan gümüşe atıfta bulunan popüler, eski bir Kuveytli adıdır. Robotları her zaman gümüş ve metalik renkli olarak hayal ederiz, bu yüzden ikisini birleştirdik" dedi. 

Boftain, sunucunun sarı saçları ve açık renkli gözlerinin ülkenin Kuveytli ve gurbetçilerden oluşan farklı nüfusunu yansıttığını söyledi.

300 milyon işin yerini alabilir 

Kuveyt, yapay zeka tarafından üretilen bir haber sunucusunu tanıtan ilk ülke değil: 2018'de Çin'in devlet haber ajansı, keskin bir takım elbise ve biraz robotik bir sesle kendi sanal haber okuyucusunu tanıtmıştı.

Yatırım bankası Goldman Sachs tarafından geçen ay yayınlanan bir raporda, yapay zekanın 300 milyon tam zamanlı işin yerini alabileceği belirtilmişti.

Rapor, teknolojinin ABD ve Avrupa'daki işlerin dörtte birini devralabileceğini, ancak bunun aynı zamanda yeni işler ve üretkenlik patlaması anlamına gelebileceğini öne sürdü.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

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