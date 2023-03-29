Rapoara göre yapay zeka ABD ve Avrupa’daki işlerin dörtte birinin ortadan kalkmasına neden olabilir; ancak aynı zamanda yeni işlerin ortaya çıkmasını ve verimliliğin yükselmesini sağlayabilir.
1BBC Türkçe'de yer alan habere göre raporda yıllık küresel olarak ortaya konan hizmet ve üretimin yüzde 7 artabileceği belirtiliyor.
2İnsanların yarattıklarından ayırt edilemeyecek kalitede içerik ortaya koyan üretici yapay zekadaki gelişme büyük bir adım olarak tanımlanıyor.
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Sektörlere göre dağılımıYapay zekanın etkileyeceği işlerin yüzde 46’sının idari, yüzde 44’ünün yasal, yüzde 6’sının inşaat ve yüzde 4’ünün bakım ve onarım sektöründe olduğu ifade ediliyor.
4Yapay zekanın özellikle telif haklarıyla ilgili ortaya çıkardığı sorunlar, sanatçıları ve tasarımcıları uzun zamandır kaygılandırıyor.
5Oxford Üniversitesi’nde mesleklerin geleceği üzerine uzmanlaşan Carl Benedikt Frey, üretici yapay zeka yüzünden kaç mesleğin yok olacağını bilmenin zor olduğunu dile getiriyor.
6Frey, yaşanan gelişmeleri Uber ya da GPS teknolojisi geldiğinde sürücülerin yaşadığı zorluklara benzetiyor.