Rapoara göre yapay zeka ABD ve Avrupa’daki işlerin dörtte birinin ortadan kalkmasına neden olabilir; ancak aynı zamanda yeni işlerin ortaya çıkmasını ve verimliliğin yükselmesini sağlayabilir.

1 BBC Türkçe'de yer alan habere göre raporda yıllık küresel olarak ortaya konan hizmet ve üretimin yüzde 7 artabileceği belirtiliyor.

2 İnsanların yarattıklarından ayırt edilemeyecek kalitede içerik ortaya koyan üretici yapay zekadaki gelişme büyük bir adım olarak tanımlanıyor.

3 Sektörlere göre dağılımı Yapay zekanın etkileyeceği işlerin yüzde 46’sının idari, yüzde 44’ünün yasal, yüzde 6’sının inşaat ve yüzde 4’ünün bakım ve onarım sektöründe olduğu ifade ediliyor.

4 Yapay zekanın özellikle telif haklarıyla ilgili ortaya çıkardığı sorunlar, sanatçıları ve tasarımcıları uzun zamandır kaygılandırıyor.

5 Oxford Üniversitesi’nde mesleklerin geleceği üzerine uzmanlaşan Carl Benedikt Frey, üretici yapay zeka yüzünden kaç mesleğin yok olacağını bilmenin zor olduğunu dile getiriyor.

6 Frey, yaşanan gelişmeleri Uber ya da GPS teknolojisi geldiğinde sürücülerin yaşadığı zorluklara benzetiyor.