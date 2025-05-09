Yapay zeka spor salonlarına rakip oluyor

Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl 10 Mayıs, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için "Sağlık için Hareket Et Günü" olarak kutlanıyor.

Kovid-19 salgını sonrası evde geçirilen zamanın artması ve son yıllarda birçok şirketin uzaktan çalışma yöntemini tercih etmesi, evde ve açık havadaki spor aktivitelerine yönelik ilgiyi artırdı.

Büyükşehirlerde spor salonlarının ücretleri aylık 2 bin ile 10 bin lira arasında değişirken, spor yapmak isteyenler temel ürünler ve daha düşük harcamalarla evlerinde kendi salonlarını oluşturabiliyor.

e-Ticaret platformu Trendyol'dan edinilen bilgilere göre, özellikle pilates ve yoga ile havaların ısınmasıyla trekking ürünlerine yönelik talep son dönemde artış gösterdi.

Bu kapsamda, fitness ekipmanlarına yönelik talep arttı. Futbola yönelik ilgi de futbol topu ve kaleci eldiveni gibi ürünlerde talep artışına neden oldu.

EVDE SPOR İÇİN EN ÇOK DAMBIL TERCİH EDİLİYOR

Evde spor yaparken sıklıkla kullanılan ürünler arasında yer alan ve kas güçlendirmek için kullanılan dambıllar, en çok satın alınan ekipmanlar arasında yer alıyor.

Bu ürünlerin fiyatları 600 liradan başlıyor ve ağırlık seviyelerine göre 900 lirayı aşabiliyor. Benzer fitness ekipmanlarının fiyatları 600-1000 lira, pilates minderi, matı, topu ve direnç lastiği gibi diğer ürünlerin fiyatı 200 liradan başlıyor.

Spor için temel ekipmanların başında gelen spor ayakkabılarının fiyatları 2 bin liradan, eşofman altı fiyatı 500 liradan, pilates taytları da 200 liradan başlıyor.

Evde spor yapmak için sıklıkla tercih edilen koşu bantları ve kondisyon bisikletleri de talep gören ürünler arasında dikkati çekiyor. Bu ürünler, 5 bin liradan başlıyor ve özelliklerine göre daha yüksek fiyatlara çıkıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ANTRENMAN

Son yılların en büyük teknolojik gelişmelerinden yapay zekanın spor aktivitelerinde kullanımı da artıyor. Bu anlamda, yapay zeka destekli antrenman programları ile kişisel fitness programları oluşturulabiliyor. Ayrıca sanal antrenörler ve giyilebilir teknoloji ürünleriyle de evde spor aktiviteleri çeşitlendirilebiliyor.

Spor salonlarına gidemeyenler için evde spor yapmaya yönelik çevrim içi dersler de son zamanlarda önemli bir alternatif oluşturuyor. Bu kapsamda özellikle pilates, yoga ve aerobik dersleri ilgi çekiyor. AA