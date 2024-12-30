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Uzmanlardan 'niyet ekonomisi' uyarısı var

Bilim insanları, yapay zeka temelli sistemlerin insanların çevrim içi platformlarda ne satın alacaklarından, kime oy vereceklerine kadar çeşitli kararlarını etkilemek için kullanılabileceği uyarısında bulundu.

30 Aralık 2024 | 11:35
Uzmanlardan 'niyet ekonomisi' uyarısı var

Cambridge Üniversitesinden araştırmacıların çalışmasında, çevrim içi ortamda kullanıcıların niyetlerini anlamak, ne satın alacaklarını tahmin etmek ve manipüle etmek için kullanılan, bu niyetleri analiz ederek elde edilen bilgileri şirketlere satan "niyet ekonomisi" adlı yeni bir dijital pazar incelendi.

Yapay zeka sistemlerini aktif şekilde kullanan teknoloji şirketlerinin, bir kullanıcının otelde konaklama planından, bir siyasi aday hakkındaki fikrine kadar farklı niyetleriyle ilgili bilgileri depolayabileceği kaydedilen araştırmada, yapay zeka araçlarının temelini oluşturan büyük dil modellerinin, "niyet, davranış ve psikolojik verilere" dayanarak kullanıcıların karar verme aşamalarını etkileyebileceği ifade edildi.

Çalışmada, yapay zeka modellerinin yakında gerçek zamanlı olarak kullanıcıların gelecek planlarına ilişkin öneriler sunabileceği ve bu planları manipüle edebileceği uyarısında bulunuldu. AA

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Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi: Serdal Adalı kimdir?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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Halka arz olan şirketi YK başkanı anlatıyor
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