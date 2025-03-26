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Yapay zekada liderlik yarışı: Zirvede hangisi var?

Dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 3 yapay zeka aracı ChatGPT, Canva ve Google Translate olarak sıralandı. Çinli DeepSeek listede 4. sırada yer alırken, şirket, aylık kullanıcı sayısında yüzde 2 bin artış kaydederek en hızlı yükselen yapay zeka aracı oldu.

26 Mart 2025 | 11:31
Yapay zekada liderlik yarışı: Zirvede hangisi var?

ABD'li üretken yapay zeka aracı ChatGPT, aylık 4,7 milyar kullanıcı ziyareti ile dünya genelinde bu alana liderlik ediyor.

AITools sitesinden derlenen bilgilere göre, dünyada farklı şirketler tarafından geliştirilen yapay zekaların kullanım oranları her geçen gün artıyor.

Sitede yer alan verilere göre OpenAI tarafından geliştirilen ve piyasaya çıktığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören ChatGPT, en çok ziyaret edilen uygulama olarak dikkati çekiyor.

ABD'li yapay zeka aracı, Çinli Deepseek'in piyasaya çıkması ile aylık ziyaretçi trafiğinde düşüş yaşasa da 4,7 milyar ziyaretçi ile zirvede yer alıyor.

Sadece üretken yapay zekaların değil, genel anlamda yapay zekaların değerlendirildiği listeye göre, 2. sırada grafik tasarım uygulaması olan Canva yer alıyor. Uygulama aylık 887 milyon ziyaretçi sayısı ile ChatGPT'nin oldukça gerisinde. Google'ın çeviri yapan yapay zekası Google Translate ise 595 milyon aylık ziyaretçi ile listede 3. sırada.

DEEPSEEK KISA SÜREDE 4. SIRAYA YÜKSELDİ

Duyurulduğu andan itibaren maliyet etkinliği ve başarılı performansı ile ABD'li yapay zeka araçlarının ziyaretçi sayılarında düşüşe sebep olan Çinli DeepSeek ise listede 4. sırada yer aldı.

Ocak 2025'te DeepSeek'in aylık kullanıcı sayısı yüzde 2 binden fazla artarak 268 milyon aylık kullanıcıya ulaşırken, aynı dönemde ChatGPT'nin aylık ziyaretçisi yüzde 2 düşüş gösterdi.

Listede 5. sırada 226 milyon aylık ziyaretçi ile Character.AI, 6. sırada 200 milyon aylık ziyaretçi ile JanitorAI, 7. sırada ise 133 milyon aylık kullanıcı ile Perplexity bulunuyor.

Google tarafından hayata geçirilen ve ChatGPT'nin en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen Gemini ise listeye ancak 8. sıradan girebildi. 118 milyon aylık kullanıcısı bulunan Gemini, DeepSeek'in tüm dünyada duyulmaya başladığı Ocak 2025'te yüzde 9'dan fazla ziyaretçi kaybetti.

Listede 9. sırada 112 milyon aylık ziyaretçiyle Remove.bg, 10. sırada ise 105 milyon kullanıcı ile Claude yer aldı.

EN ÇOK ZİYARETÇİ ALAN YAPAY ZEKALARIN 7'Sİ ABD'Lİ

Öte yandan ABD ve Çin arasındaki yapay zeka çekişmesi DeepSeek'in ortaya çıkması ile yeniden kızışırken, listede yer alan en çok ziyaret edilen 10 yapay zeka aracından 7'sini ABD menşeli yapay zekalar oluşturdu.

Çin ilk 10'a DeepSeek ile sadece bir şirketini sokabilirken, aylık ziyaretçiyi yüzdesel bazda artıran şirketler anlamında en hızlı yükselen yapay zeka aracı olmayı başardı. AA

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Bugün temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Kontrolmatik'ten temettü kararı
Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Aztek Teknoloji'den temettü kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Anadolu Hayat temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
THY'den geri alım açıklaması (24 Mart)
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