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Yapay zekaya 20 milyar dolar yatırım yapacak

ABD'li teknoloji devi Amazon, Pensilvanya eyaletinde yapay zeka altyapısını genişletmek için 20 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

10 Haziran 2025 | 09:52
Yapay zekaya 20 milyar dolar yatırım yapacak

Şirketten yapılan açıklamada, Pensilvanya'da bulut bilişim altyapısını genişletmek ve yapay zeka inovasyonunu ileri taşımak için 20 milyar dolar yatırım yapılmasının planlandığı duyuruldu.

Yatırımla birden fazla inovasyon kampüsü kurulacağının bilgisi verilen açıklamada, 1250 istihdam yaratılacağı ve iş gücü geliştirme eğitim programlarıyla yerel toplum projelerinin destekleneceği aktarıldı.

Açıklamada, 2010'dan bu yana Amazon'un Pensilvanya'da 26 milyar dolar yatırım yaptığı belirtilerek, şirketin doğrudan 27 bin kişilik istihdamı desteklediği vurgulandı.

Amazon, geçen hafta da North Carolina eyaletinde bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.

 

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Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
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Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
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