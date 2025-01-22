ARA
DOLAR
35,64
0,05%
DOLAR
EURO
37,23
0,21%
EURO
GRAM ALTIN
3157,34
0,52%
GRAM ALTIN
BIST 100
10052,80
0,53%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Trump 3 ismi topladı; 500 milyar dolarlık projeyi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılacağını açıkladı. OpenAI, Oracle ve SoftBank, ABD'nin yapay zeka altyapısına yatırım yapacak Stargate adlı ortak bir girişim kuracak.

22 Ocak 2025 | 11:08
Trump 3 ismi topladı; 500 milyar dolarlık projeyi açıkladı

Trump, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, SoftBank Üst Yöneticisi Masayoshi Son ve Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'un katılımıyla konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

OpenAI, Oracle ve SoftBank'ın Stargate adlı ortak bir girişim oluşturacağını duyuran Trump, söz konusu ortak girişimle ABD'nin yapay zeka altyapısına en az 500 milyar dolar yatırım yapılacağını aktardı.

Trump, söz konusu yatırımı "tarihteki en büyük yapay zeka altyapı projesi" olarak nitelendirerek 100 binden fazla Amerikalıya istihdam yaratılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Acil durum kararlarıyla yatırımın gerçekleşmesine yardımcı olacağını belirten Trump, "Çok fazla elektrik üretmeleri gerekiyor ve bu üretimi kendi tesislerinde çok kolay bir şekilde yapmalarını mümkün kılacağız." dedi.

Trump, "Stargate, yapay zeka alanındaki yeni nesil gelişmeleri desteklemek için fiziksel ve sanal altyapıyı inşa edecek ve buna devasa veri merkezlerinin inşası da dahil olacak." diye konuştu.

Trump'ın söz hakkı verdiği Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Ellison da grubun veri merkezlerinin ilkinin Texas'ta yapım aşamasında olduğunun bilgisini paylaştı.

⁠YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI DEĞERLENDİRİLİYOR

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Trump, tarifeleri ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) müzakerelerini erkene almak için mi uygulamayı planladığına dair soruya "Bununla hiçbir ilgisi yok." yanıtını verdi.

Trump, Meksika ve Kanada'nın bunu durdurabilecekleri halde ABD'de olmaması gereken çok sayıda insanın sınırdan geçmesine izin verdiklerini öne sürerek bu ülkelerden çok büyük oranda fentanilin de ABD'ye girdiğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde de bu "saçmalığı" (fentanil) ülkede görmek istemediğini söylediğini aktardı.

Çin'e de Meksika ve Kanada'ya gönderdikleri fentanil nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi uygulamayı değerlendirdiklerini yineleyen Trump, tarifeler için 1 Şubat tarihini düşündüklerini dile getirdi.

MUSK'IN TİKTOK'U SATIN ALMASINA SICAK BAKIYOR

Öte yandan Trump, Elon Musk'ın TikTok'u satın almasına sıcak bakıp bakmadığının sorulması üzerine, Musk ya da Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'ın şirketi satın alma fikrine açık olduğunu ifade etti.

Toplantının sonunda, TikTok'u telefonuna indirebileceğini de belirten Trump, "Gençlerin oylarını kazandık. Sanırım Tiktok sayesinde kazandım, bu yüzden Tiktok'un kalbimde özel bir yeri var." dedi. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3157,34 0,52%
  • ALTIN ONS 2755,43 0,47%
  • BIST 100 10052,8 0,53%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,98 0,295%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43374 -0,0007%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,73 -0,7761%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,641 0,0542%
  • EURO/DOLAR 1,0442 0,2116%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2262 0,2124%
  • STERLIN/DOLAR 1,23563 0,13858%
Borsa Haberleri
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Arçelik (ARCLK) bilanço tarihi açıklandı
Borsa'da dün bedelli sermaye artırımı başvurusu yapan 2 şirket
SPK'dan onay aldı: Halka arz oluyor... Kaç lot dağıtacak?
20 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
21 kurumdan 58 hisse önerisi
Borsa haftaya yükselişle başladı
Pazartesi günü 1 hissede sermaye artırımı var
Borsada bu hafta genel kurulu olan 6 şirket
Yatırım araçlarında bu hafta: En çok hangisi kazandırdı?
Temeli 64 yıl önce bakkaliye dükkanı ile atılan market zinciri halka az oluyor
BIST100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse
Halka arza hazırlanan holding savunma sanayi ve lojistikte atılım yapacak
GERİ
İLERİ
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Arçelik (ARCLK) bilanço tarihi açıklandı
Borsa'da dün bedelli sermaye artırımı başvurusu yapan 2 şirket
SPK'dan onay aldı: Halka arz oluyor... Kaç lot dağıtacak?
20 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
21 kurumdan 58 hisse önerisi
Borsa haftaya yükselişle başladı
Pazartesi günü 1 hissede sermaye artırımı var
Borsada bu hafta genel kurulu olan 6 şirket
Yatırım araçlarında bu hafta: En çok hangisi kazandırdı?
Temeli 64 yıl önce bakkaliye dükkanı ile atılan market zinciri halka az oluyor
BIST100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse
Halka arza hazırlanan holding savunma sanayi ve lojistikte atılım yapacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL