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Yapay zekaya talep çip devi TSMC’nin karını uçurdu

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi Tayvan merkezli TSMC'nin bu yılın ilk çeyreğindeki karı piyasa beklentilerini aşarak yüzde 60,3 yükselişle 361,6 Tayvan doları oldu.

17 Nisan 2025 | 10:18
Yapay zekaya talep çip devi TSMC’nin karını uçurdu

Şirketin yılın ilk çeyreğine ilişkin sonuçlarına göre, bu yılın ilk üç ayındaki geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,6 arttı.

TSMC'nin bu dönemdeki karı da piyasa beklentilerinin üzerine çıktı ve yüzde 60,3 yükselerek 361,6 Tayvan doları (11,12 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Şirketin yüksek kar artışında, dünyada yapay zeka uygulamalarında kullanılan yarı iletkenlere yönelik artan talep etkili oldu.

TSMC'nin en büyük müşterileri arasında ABD'nin büyük yapay zeka ve teknoloji şirketleri Apple, Nvidia, AMD, Broadcom ve Qualcomm yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ithal ürünlere yönelik sert tarifeler açıklarken, TSMC, geçen ay, ABD'de yarı iletken tesisleri kurmak için 100 milyar dolar yatırım yapacağını ve böylece ülkede devam edenlerle birlikte toplam yatırımlarının 165 milyar dolara ulaşacağını duyurmuştu.

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16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
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