Yapay zekaya yer açmak için: Dev teknoloji şirketi 8 bin çalışanını işten çıkaracak

Meta, yapay zeka (YZ) alanındaki rekabette öne geçmek için devasa bir bütçe ayırırken, eş zamanlı olarak iş gücünde büyük bir daralmaya gidiyor.

BBC'de yer alan habere göre; şirket, önümüzdeki ay çalışanlarının yüzde 10’una tekabül eden yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bu hamle, sadece mevcut personeli azaltmakla kalmıyor; aynı zamanda açık olan binlerce pozisyonun da dondurulacağı anlamına geliyor.

Dev Yatırım: 135 Milyar Dolar



Şirketin finansal odağı tamamen yapay zekaya kaymış durumda. Meta'nın bu yıl YZ projeleri için harcamayı planladığı 135 milyar dolar, şirketin son üç yılda bu alana yaptığı toplam harcamaya eş değer. Bu devasa bütçe, teknoloji dünyasında kartların yeniden karıldığının bir göstergesi.

"2026 Köşe Taşı Olacak"



CEO Mark Zuckerberg, bu işten çıkarmaların sinyallerini yılın başında vermişti. Zuckerberg'in temel argümanı ise "verimlilik". Yapay zeka araçlarının kullanımıyla birlikte, eskiden onlarca kişilik ekiplerin yürüttüğü projelerin artık tek bir kişi tarafından yönetilebildiğini vurgulayan Zuckerberg, 2026 yılının çalışma hayatında yapay zeka kaynaklı köklü bir değişim yılı olacağını öngörüyor.

"Distopik" Bir İzleme Süreci



İşten çıkarma haberlerinin ötesinde, çalışanlar arasında huzursuzluk yaratan bir diğer gelişme ise Meta'nın yeni veri toplama yöntemi. Şirket, yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla çalışanların iş bilgisayarlarındaki tüm aktivitelerini izleyip kaydetmeye başlayacak. Çalışanlar tarafından "distopik" olarak nitelendirilen bu durum, çalışanların kendi yerlerini alacak olan yapay zekayı bizzat kendi verileriyle eğitmek zorunda kalması olarak yorumlanıyor.

Teknoloji Sektöründe Domino Etkisi



Meta bu süreçte yalnız değil. Yapay zekaya yapılan yatırımlar, tüm teknoloji devlerinde benzer bir tabloyu ortaya çıkarıyor:

Amazon: 30.000'den fazla işten çıkarma.

Oracle: 10.000'in üzerinde istihdam kaybı.

Microsoft: Deneyimli çalışanlara gönüllü işten ayrılma teklifleri.

Snap ve Block: Binlerce çalışanı kapsayan küçülme operasyonları.

Meta'nın bu kararı, teknoloji şirketlerinin artık "büyümek" için daha fazla insana değil, daha güçlü algoritmalara ve işlem gücüne ihtiyaç duyduğu bir döneme girdiğimizi kanıtlıyor. Şirketler için "verimlilik" anlamına gelen bu süreç, binlerce beyaz yakalı çalışan için büyük bir belirsizlik dönemini başlatmış durumda.