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Yarım asırlık yolculuğunun ardından dünyaya düştü

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), 1972'de Venüs'ü keşif için uzaya fırlatılan Kosmos-482 adlı uzay aracının Hint Okyanusu'na düştüğünü bildirdi.

10 Mayıs 2025 | 19:49
Yarım asırlık yolculuğunun ardından dünyaya düştü

Roscosmos, yaptığı yazılı açıklamada, Kosmos-482 uzay aracının akıbetine ilişkin bilgilere yer verdi.

Kosmos-482'nin bugün TSİ 09.24'te atmosfere girdiği belirtilen açıklamada, uzay aracının Endonezya'nın batısında Hint Okyanusu'na düştüğü kaydedildi. Açıklamada, uzay aracının Venüs'ü keşif için 1972'de uzaya fırlatıldığı, ancak yaşanan bir arıza nedeniyle Dünya'nın eliptik yörüngesinde kaldığı ve ardından gezegene geri döndüğü kaydedildi. Uzay sondası yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 495 kilogram ağırlığındaydı. Bu nedenle yerleşim yerine düşme riski ihtimaline karşılık yakından izleniyordu. 

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