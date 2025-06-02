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Yeni kampanyasını duyurdu: Yeni evlenenlere 3 ay ücretsiz internet sunacak

Türksat AŞ, "Aile Yılı" kapsamında, yeni evlenenlere 50 Mbps sınırsız internet hizmetini ilk 3 ay boyunca ücretsiz sunacak.

02 Haziran 2025 | 10:51
Yeni kampanyasını duyurdu: Yeni evlenenlere 3 ay ücretsiz internet sunacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Aile Yılı" kapsamında evliliğe adım atan genç çiftlere yönelik kampanya başlatıldı.

Kampanya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen "Aile Yılı" vizyonuna katkı sağlamak ve evlenenlerin dijital ihtiyaçlarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildi. Bu kapsamda, yeni evlenenlere 50 Mbps sınırsız internet hizmeti, ilk 3 ay boyunca ücretsiz sunulacak, ardından gelen 12 ay boyunca hizmet için aylık 439 lira ödenecek.

Kampanya, yıl sonuna kadar altyapısı uygun olan tüm bölgelerde geçerli olacak. Açıklamada "Ayrıca 50 Mbps hızın yanı sıra 100 Mbps hız için ilk 3 ay yine ücretsiz olmak üzere, sonraki 12 ayda aylık 589 lira, 200 Mbps hız için 639 lira, 500 Mbps hız için 739 lira ve 1000 Mbps hız için ise 839 lira ödenerek kampanyadan faydalanılabilecek" denildi. 

Açıklamaya göre kampanya sadece evliliğin ilk yılı içinde başvuran çiftleri kapsıyor. Açıklamada "Kullanıcılar evlilik cüzdanlarıyla birlikte Türksat il müdürlükleri veya Kablonet satış noktalarına başvurarak tarifeye geçiş yapabilecek" denildi.  AA

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SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
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