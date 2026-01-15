Yeni nesil TV markası iFFALCON Türkiye pazarına girdi

Kuruluşunun ardından kısa sürede büyüyen iFFALCON, 2020 yılında Avrupa pazarına açıldı. 2022 yılında IFA’da ilk kez tanıttığı Q72 4K QLED televizyon modeli, dünya genelinde 1,5 milyon adedin üzerinde satış rakamına ulaşarak markanın ürün performansına duyulan ilgiyi ortaya koydu. 2023’te küresel satışları 2 milyon adedi aşan marka, ürün portföyünün farklı pazarlarda istikrarlı bir talep gördüğünü gösterdi. 2025 yılında Latin ve Kuzey Amerika pazarlarına yönelik genişleme adımlarını hızlandıran iFFALCON, 2026 itibarıyla Türkiye pazarına da adım atarak küresel büyüme stratejisinde yeni ve stratejik bir döneme girdi.

Küresel büyüme yolculuğunda yeni durak: Türkiye

Türkiye pazarına girişten duyduğu heyecanı ve bu adımın marka açısından önemini paylaşan iFFALCON Türkiye Genel Müdürü Timo Xu şunları söyledi: “iFFALCON, teknolojiyle iç içe yaşayan genç kullanıcıların beklentilerinden doğan bir marka. Ürün geliştirme sürecimizde, teknik özelliklerden önce gerçek kullanım alışkanlıklarını önceliklendiriyoruz. Teknolojiyi karmaşık hale getirmeden, günlük hayatın doğal bir parçası haline getiren bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu yaklaşım, izleme deneyimini daha sade, akıcı ve kullanıcı odaklı bir yapıya dönüştürüyor. Türkiye’nin genç nüfusu ve güçlü dijital kültürü, iFFALCON için doğal bir karşılık alanı oluşturuyor. Türkiye pazarındaki yolculuğumuzu başlatmaktan ve bu pazarda tüketicilerle buluşmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”

“2030’a kadar Türkiye TV pazarında güçlü bir liderlik hedefliyoruz”

Xu, Türkiye pazarının marka için taşıdığı stratejik öneme ve uzun vadeli hedeflere ise şu sözlerle dikkat çekti:

“Türkiye, genç nüfusu, dijital içerik tüketimi ve güçlü eğlence kültürüyle iFFALCON’un vizyonunu en iyi yansıtan pazarlardan biri. Türkiye yolculuğumuzu kısa vadeli bir giriş olarak değil, uzun vadeli ve kararlı bir büyüme stratejisinin parçası olarak görüyoruz. 2028 yılında Türkiye’deki genç tüketiciler arasında en çok satan TV markalarından biri olmayı, 2030 itibarıyla ise satış hacmi açısından Türkiye’nin lider TV markası konumuna ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye’deki her aile için erişilebilir premium izleme deneyimi sunmak.”

“Yeni nesil için tasarlanmış bir marka deneyimi”

iFFALCON’un Türkiye’deki marka konumlandırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan iFFALCON Pazarlama Lideri Dr. Neslihan Beyhan Yaşar şu ifadeleri kullandı:

“iFFALCON, yalnızca güçlü teknik özellikler sunan bir teknoloji markası değil; genç kullanıcıların teknolojiyle kurduğu gerçek ilişkiyi anlayan bir marka. Ürünlerimizi geliştirirken sadece teknik detaylar değil, kullanıcıların ekran karşısında nasıl vakit geçirdiğine odaklanıyoruz. Amacımız, teknolojiyi karmaşıklaştırmadan hayatın doğal bir parçası haline getirmek. Türkiye’nin dinamik dijital kültürü bu yaklaşımla mükemmel bir uyum içinde.

iFFALCON için yakınlık yalnızca iletişim diliyle sınırlı değil; teknolojiyi kullanıcıya yaklaştırmak, onu hayatın doğal bir parçası haline getirmek de markamızın temel öncelikleri arasında yer alıyor.”

Ayrıca iFFALCON’un spor sponsorlukları ile ilgili açıklamalar yapan iFFALCON Pazarlama Lideri Dr. Neslihan Beyhan Yaşar şunları söyledi: “iFFALCON, dünya çapındaki Olimpiyat partnerliği ve Arsenal ile gerçekleştirdiği iş birlikleriyle küresel marka gücünü, güvenilirliğini ve evrensel değerlerle olan güçlü bağını pekiştiriyor. Bu stratejik sponsorluklar, markamızın genç, dinamik ve tutkulu DNA’sını farklı pazarlarda ortak bir dil ve yüksek etkiyle yansıtıyor.”

“Türkiye’de güvene dayalı, sürdürülebilir bir marka deneyimi inşa ediyoruz”

Markanın ticari stratejisine değinen iFFALCON Türkiye Satış Direktörü Tamer İşisağlam ise şunları söyledi:

“Türkiye pazarı için, farklı kullanıcı beklentilerine doğrudan yanıt veren net ve dengeli bir ürün portföyü oluşturduk. Yaklaşımımız yalnızca ürün performansını değil; erişilebilirliği, kampanya stratejilerini ve satış sonrası desteği de kapsıyor. Yaygın servis ağımız ve net hizmet standartlarımızla Türkiye’de uzun vadeli, güvene dayalı bir marka deneyimi inşa etmeyi hedefliyoruz.”

