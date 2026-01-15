TOKİ Rize kura sonuçları açıklandı mı? Rize TOKİ kura sonuçları listesi sorgulama

Sırada Ne Var?

Kura sonucunda asil hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar için bir sonraki aşama sözleşme imzalama süreci olacaktır. TOKİ, sözleşme takvimini ve gerekli belgeleri önümüzdeki günlerde resmi internet sitesi ve SMS yoluyla duyuracaktır.