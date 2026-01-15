TOKİ Rize kura sonuçları açıklandı mı? Rize TOKİ kura sonuçları listesi sorgulama

TOKİ Rize için beklenen kura çekimi bugün (15 Ocak 2026 Perşembe) gerçekleştirildi. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te noter huzurunda başlayan çekilişle, toplam 2 bin 42 konutun hak sahipleri belirlendi.
Rize için heyecanla beklenen TOKİ "İlk Evim" sosyal konut kura çekimi, 15 Ocak 2026 Perşembe günü bugün itibarıyla başarıyla tamamlandı. Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, 34 binden fazla başvuru arasından 2 bin 42 asil hak sahibi ve yedekler belirlendi.
Rize genelinde inşa edilecek konutların ilçelere göre dağılımı ve sonuç sorgulama yolları şu şekildedir:
İlçelere Göre Konut Sayıları
Rize'de toplamda 2.042 konutun hak sahibi şu ilçe dağılımlarıyla netleşti:
Merkez: 673 (Merkez) + 40 (Kendirli)
Güneysu: 350
Ardeşen: 231
Pazar: 142
Çayeli: 120
Fındıklı: 100
Diğer İlçeler: Derepazarı, Hemşin, İkizdere ve Kalkandere projeleri.
3 Rize TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama Ekranı
Kura çekimi tamamlandığı için isim listeleri dijital platformlara yüklenmeye başlandı. Hak sahibi olup olmadığınızı şu kanallardan anlık olarak kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama" hizmetinden sonucunuzu görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki kura sorgulama bölümünden ilgili projeyi seçerek isim listesine (PDF formatında) ulaşabilirsiniz.
Sırada Ne Var?
Kura sonucunda asil hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar için bir sonraki aşama sözleşme imzalama süreci olacaktır. TOKİ, sözleşme takvimini ve gerekli belgeleri önümüzdeki günlerde resmi internet sitesi ve SMS yoluyla duyuracaktır.