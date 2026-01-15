OPPO Reno15 Serisi’ni tanıttı

Çin merkezli teknoloji şirketi OPPO, Reno15 Serisi’ni Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu. Reno15 Serisi’nin gelişmiş kamera teknolojileri, yapay zekâ destekli fotoğraf ve video özellikleriyle kullanıcılar en sıradan anları bile hiçbir planlama ya da ayar yapmadan etkileyici karelere dönüştürebiliyor, en basit hikâyeleri bile güçlü karelerle anlatabiliyor.

Reno15 Serisi’nin tanıtıldığı toplantıda konuşan OPPO Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Murat Karakoç, OPPO için stratejik bir merkez olan Türkiye’de, “Türkiye için Türkiye yaklaşımı” ile hızla büyümeyi sürdürdüklerini vurguladı. Stratejik iş ortakları AGM Teknoloji ile 2025 yılında 550 bin adet telefon satışı gerçekleştirdiklerini kaydeden Karakoç, 2026 yılı için hedeflerini 1 milyon olarak açıkladı.

Karakoç, “Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye akıllı telefon pazarında bizim için önemli bir eşik olan yüzde 5 adetsel pazar payına ulaştık. 2026 yılında bu oranı çift haneli pazar payına taşımak; büyümemizi sürdürmek, pazarda kalıcı ve güçlü bir oyuncu olarak yerimizi sabitlemek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde ekosistemimizi yeni telefon modellerimizin yanı sıra kulaklık, akıllı saat, tablet, ek şarj cihazları ve adaptörler gibi ürünlerle de genişletmeyi planlıyoruz. Hedefimiz, kullanıcıların günlük hayatına uçtan uca dokunan bir OPPO deneyimi sunmak” diye konuştu.

OPPO Türkiye Pazarlama Müdürü Burcu Günal’ın Reno15 Serisi’nde yer alan modellerin kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ve yaratıcılıklarını güçlendiren özelliklerini örneklerle anlattığı sunum sırasında sosyal medyada Semiraminta ismiyle tanınan Yeliz Korkmaz ve moda fotoğrafçısı ve yönetmen Cem Bayoğlu Reno15 Serisi ile yaşadıkları kullanıcı deneyimlerini örneklerle anlattı.

Semiraminta Reno15 Serisi’nin ışık, flaş, ayar yaparak vakit kaybetmeden, hayatın akışını bölmeden doğal bir şekilde çekim yapabilme, anı olduğu gibi doğal biçimde yakalayıp paylaşma fırsatı verdiğini anlatırken, Cem Bayoğlu da Reno15 Serisi’nin yaratıcılığın önündeki birçok teknik engeli ortadan kaldırarak mobil fotoğrafçılığı sadece pratik değil, gerçekten yaratıcı bir hale getirdiğini söyledi.

